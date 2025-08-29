Wien Energie plant Übernahme von ImWind in Niederösterreich

Am heimischen Energiemarkt könnte eine bedeutende Akquisition im Bereich nachhaltiger Stromerzeugung bevorstehen: Wien Energie plant die vollständige Übernahme von ImWind. Laut ImWind produziert der niederösterreichische Versorger ausreichend Strom für über 350.000 Haushalte und betreibt mehrere Wind- sowie Photovoltaikanlagen in Österreich.

WIEN/NIEDERÖSTERREICH. Ob 800 Photovoltaikanlagen in Oberzeiring oder 14 Windräder in Nickelsdorf – all diese Ressourcen könnten bald Teil des Portfolios von Wien Energie werden. Der städtische Energieanbieter hat die Übernahme von ImWind in Planung, dem Unternehmen hinter diesen Anlagen. Die Erweiterung des Angebots könnte signifikante Auswirkungen auf die Energieversorgung in den betroffenen Regionen haben, da ImWind an verschiedenen Standorten in Österreich tätig ist und bereits nachhaltig produzierte Energie für mehr als 350.000 Haushalte bereitstellt.

Die Beziehung zwischen Wien Energie und ImWind ist nicht neu. Bereits im Oktober 2024 schloss Wien Energie den Kauf zweier Windparks und eines Solarparks, darunter den mittlerweile Teil des Portfolios gewordenen Windpark Mönchhof. Mit der vollständigen Übernahme von ImWind könnte Wien Energie seine Ressourcen und Fähigkeiten im Bereich erneuerbarer Energie weiter verbessern. Die zukünftigen Pläne umfassen keine Schließung der Anlagen von ImWind, sondern vielmehr eine Integration ihrer Erzeugungskapazitäten: „Alle Anlagen im Bestand von ImWind werden weiterhin unter der Marke ImWind betrieben. Gemeinsam werden wir den Ausbau von Ökostrom vorantreiben, mit einem klaren Fokus auf Photovoltaik und Windkraft“, so die Aussagen von Wien Energie.

Wettbewerbsbehörde prüft

Wann genau der Deal vollzogen wird, steht noch in den Sternen, da der Abschluss des Kaufes von der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden abhängt. Details zu den Kosten der Übernahme wurden seitens Wien Energie nicht publik gemacht.

Die Übernahme von ImWind wird als logische Konsequenz in Anbetracht der Prognosen zur zukünftigen Stromnachfrage in Österreich gesehen. Experten erwarten, dass der Strombedarf bis 2040 erheblich ansteigen wird, was einen großen Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen notwendig macht, um eine langfristige Unabhängigkeit in der Stromversorgung zu gewährleisten.

Wien Energie betreibt derzeit 500 Photovoltaikanlagen, 88 Wasserkraftwerke in Österreich und im Ausland sowie 106 Windkraftanlagen. ImWind hingegen verwaltet 52 Windkraftanlagen in 14 Windparks und vier Photovoltaikanlagen. Diese Synergien könnten entscheidend sein, um die Energiewende in Österreich weiter voranzutreiben.

