Wien-Favoriten: Mann verhaftet, nachdem er Ehefrau mit Brotmesser bedrohte

Ein gewalttätiger Streit in einer Beziehung führte am Mittwochabend zu einer Festnahme durch die Wiener Polizei. Ein 32-Jähriger soll seine Ehefrau mit einem Brotmesser bedroht haben, was schließlich zur Intervention der Polizei in ihrer gemeinsamen Wohnung in Favoriten führte. Die Behörde erließ sofort ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot, um die Sicherheit der Frau zu gewährleisten.



In Favoriten war die Situation nicht das erste Mal eskaliert. Laut der Ehefrau waren immer wieder Auseinandersetzungen zwischen dem Paar vorangegangen. Der Mann soll versucht haben, seiner Frau den Kontakt zu Verwandten und Freunden zu verbieten, was die Spannungen in der Beziehung erheblich verstärkt hat. Der Vorfall kulminierte schließlich in einer bedrohlichen Konfrontation, in der er seiner Ehefrau mit dem Brotmesser am Hals drohte und sie verbal mit dem Tod bedrohte.

Festnahme und Betretungsverbot

Nachdem der Tatverdächtige die gemeinsame Wohnung verlassen hatte, suchte die Frau die Polizeiinspektion in der Zohmanngasse auf und erstattete Anzeige. In der Folge nahm die Polizei den 32-Jährigen in der Wohnung fest. Die eingeleiteten Maßnahmen, einschließlich eines Betretungs- und Annäherungsverbots sowie eines Waffenverbots, dienen dem Zweck, die Sicherheit der betroffenen Frau zu gewährleisten und sie davor zu schützen, dass der Mann sich ihr erneut nähert.

Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen 24-Stunden-Frauennotruf: 01/12 345

24-Stunden-Frauennotruf der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Frauenhelpline: 0800/222 555

Droht akute Gewalt, Polizeinotruf unter 133 oder 112 verständigen. Gehörlose und Hörbehinderte können per SMS an 0800/133 133 Hilfe rufen.

