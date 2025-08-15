Wien Feiert: Neustifter Kirtag Mit Mehr Unterhaltung und Bankomaten

Der Neustifter Kirtag findet dieses Jahr vom 21. bis 24. August statt und bringt einige spannende Neuerungen mit sich, insbesondere für die kleinen Besucher. Zudem ist für ausreichend Bargeldversorgung auf dem Veranstaltungsgelände gesorgt.

WIEN/DÖBLING. Vom Donnerstag, den 21. bis Sonntag, den 24. August, wird die Wiener Bevölkerung wieder in ihre traditionellen Trachten schlüpfen, während die Straßen von Döbling mit bunten Marktständen belebt werden. Die festliche Hauerkrone, das zentrale Element des Kirtags, wird wieder durch Neustift getragen und versetzt ganz Wien in eine fröhliche Feierlaune.

Der Neustifter Kirtag, organisiert vom Weinbauverein Neustift am Walde, gehört mit seiner über 250-jährigen Geschichte zu den ältesten und traditionsreichsten Veranstaltungen Wiens. Ursprünglich als Erntedankfest im 18. Jahrhundert ins Leben gerufen, zogen Winzer mit einer Erntedankkrone zur Kaiserin Maria Theresia, um Steuererleichterungen zu erbitten. Diese Genehmigung wurde unter der Bedingung erteilt, dass jährlich ein Kirtag veranstaltet wird.

Im Mittelpunkt des Kirtags steht der festliche Umzug der kunstvoll gebundenen Hauerkrone. Dies und das Aufstellen des traditionellen Hiatabaums wurden 2020 sogar zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe erklärt, was dem Fest zusätzlichen Glanz verleiht.

Mehr Spiel und Spaß für Kinder

Die Vorbereitungen für diesen besonderen Anlass sind bereits in vollem Gange. „Wir sind optimistisch, auch bezüglich des Wetters“, sagt Peter Wolff, Winzer und Mitveranstalter, im Gespräch mit MeinBezirk. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm freuen, das eine Mischung aus kulinarischen Köstlichkeiten und unterhaltsamen Aktivitäten bietet.

Eine neue Attraktion ist das erweiterte Angebot für Kinder und Familien im oberen Teil des Kirtags. „Wir haben Hüpfburgen und Ringelspiele hinzugefügt“, so Wolff. Für die Eltern gibt es zahlreiche Stände, an denen sie sich verpflegen können, während die Kinder spielen. „Wir haben darauf geachtet, dass eine gute Mischung zusammenkommt“, erklärt Wolff begeistert.

Tische bereits reserviert

Besonders für die Spätentschlossenen gibt es leider schlechte Nachrichten: Die Tische der Heurigen sind bereits vollständig ausgebucht. Wolff ist jedoch zuversichtlich, dass es auf den Bänken in den Straßen ausreichend Platz geben wird.

Jährlich zieht der Kirtag rund 100.000 Gäste an. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Feuerwehr, Müllabfuhr und den Wiener Linien erforderlich. Diese logistischen Herausforderungen bringen auch finanzielle Belastungen für die Veranstalter mit sich. Im letzten Jahr wurden die Winzer von der SPÖ und ÖVP mit 25.000 Euro unterstützt, in diesem Jahr springt die FPÖ in die Bresche, dazu gibt es zusätzliche Sponsoren.

Die Veranstalter haben zudem vorgesorgt, um die Bargeldversorgung sicherzustellen. Die Raiffeisen Bank stellt in diesem Jahr zwei mobile Bankomaten direkt auf dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung. Diese sind am Raiffeisen-Stand platziert. „Mit unseren Bankomaten tragen wir zur Versorgungssicherheit bei und unterstützen den reibungslosen Ablauf“, erklärt Philipp Schröfl, Regionalleiter Döbling von Raiffeisen Wien.

Das detaillierte Programm des Neustifter Kirtags kannst du hier einsehen.

