Wien: Fünf Ermittlungen zu Missbrauchsfällen an Zwölfjähriger eingestellt

Die juristische Aufarbeitung von mehreren Missbrauchsfällen an einer Zwölfjährigen hat kürzlich eine Wendung genommen, da die Ermittlungen gegen mehrere jugendliche Verdächtige eingestellt wurden. Medienberichten zufolge soll das Mädchen über einen längeren Zeitraum von einer Gruppe junger Männer missbraucht worden sein.

WIEN. Im Februar 2024 wurde die Öffentlichkeit von einer schockierenden Geschichte aus dem heimischen Raum erschüttert. Das angebliche Opfer, ein zwölfjähriges Mädchen, wurde mehrfach von einer Gruppe junger Männer missbraucht. Ersten Berichten zufolge handelte es sich um gravierende Straftaten, darunter Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe und die Anfertigung von Bildern, die als Drohmittel verwendet wurden.

Bisher gab es bereits zwei Freisprüche innerhalb der laufenden Strafverfahren, und es wird erwartet, dass eine Anklage gegen den damaligen Freund des Mädchens bald vor Gericht kommt:

Ex-Freund des mutmaßlich mehrfach missbrauchten Mädchens in der Kritik

Am vergangenen Freitag wurde publik, dass die Staatsanwaltschaft Wien (StA Wien) die Verfahren gegen fünf der verdächtigen Burschen eingestellt hat. Laut einem Bericht der APA, die sich auf Informationen von Staatsanwältin Nina Bussek stützt, können gegen zwei der ursprünglich Beschuldigten keine Anklagen erhoben werden, da sie zum Zeitpunkt der Tat noch nicht 14 Jahre alt waren. Dies bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht strafmündig waren und daher nicht für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden können.

In Bezug auf drei weitere Beschuldigte, die über 14, aber noch nicht volljährig waren, wurde die Verfahrenseinstellung aufgrund von unzureichender Beweislage notwendig. „In diesen drei Fällen war nicht nachweisbar, ob die Verdächtigen tatsächlich an den Übergriffen beteiligt waren. Selbst das Opfer konnte nicht mit ausreichend Sicherheit bestätigen, dass diese Personen involviert waren“, berichtete Bussek.

Weitere Untersuchungen laufen

Die Fälle sind jedoch nicht abgeschlossen, da gegen zehn weitere Jugendliche weiterhin ermittelt wird. Es gibt derzeit keine Informationen, dass sich einer der Verdächtigen in Untersuchungshaft befindet.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen Vorfälle, die in einem Hotelzimmer stattgefunden haben sollen. Die gesamte Gruppe soll sich in einem Park in Favoriten getroffen haben, bevor das zwölfjährige Mädchen sich der Gruppe anschloss.

Weitere Themen:

Neunjähriges Mädchen auf offener Straße von Mann bedrängt.

Erneut illegale Fleischerei in Wien ausgehoben.

Anrainerin schlägt wegen Rattenplage am Handelskai Alarm.