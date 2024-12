Wien hofft auf Schnee: Kommen in diesem Jahr „weiße Weihnachten“?

Wienerinnen und Wiener hegen auch in diesem Jahr die Hoffnung auf „Weiße Weihnachten“. In den letzten Jahren gab es zwar hin und wieder Schneefälle, aber eine durchgehende, klischeehafte Schneedecke blieb aus. MeinBezirk hat sich erkundigt, ob es heuer wieder so weit sein könnte.

WIEN. Der Wunsch nach „weißen Weihnachten“ ist auch in der Stadt stark ausgeprägt. Viele Wienerinnen und Wiener haben an Heiligabend zuletzt als Kinder Schnee erlebt. Ob es zu Weihnachten schneit und wie die letzten Jahre in Wien bezüglich „weißen Weihnachten“ waren, hat MeinBezirk bei Geosphere Austria nachgefragt.

Der letzte Zeitpunkt, an dem es in Wien richtig viel Schnee und somit klischeehafte „weiße Weihnachten“ gab, war laut dem Klimatologen Alexander Orlik von Geosphere Austria im Jahr 1996. Bereits ab dem 21. Dezember lag eine geschlossene Schneedecke, die bis über den Jahreswechsel anhielt. An Heiligabend fielen sogar neun Zentimeter Neuschnee. Es sind nun also 28 Jahre vergangen, seit die Wienerinnen und Wiener sich über „weiße Weihnachten“ freuen durften.

Gelegentlich Glück auf Schnee

Genau betrachtet gab es jedoch auch in den Jahren 2016, 2010 und 2002 Schnee zu Heiligabend. Im Jahr 2016 bestand am Morgen des 24. Dezember an der Wetterstation Hohe Warte eine Schneedecke, die jedoch durchbrochen und mit weniger als 1 Zentimeter sehr dünn war.

Vor genau 14 Jahren, im Jahr 2010, gab es zu Heiligabend mehr als einen Zentimeter Neuschnee – konkret waren es fünf Zentimeter. „Aufgrund der hohen Temperaturen zu Weihnachten 2010 schmolz dieser jedoch innerhalb von 24 Stunden auf ein paar wenige Schneereste. Im Jahr 2002 lag an allen drei Weihnachtstagen eine geschlossene Schneedecke von drei Zentimetern,“ berichtet GeoSphere.

Heuer „weiße Weihnachten“?

Wer trotz der ernüchternden Daten aus der obigen Auflistung in diesem Jahr dennoch auf Schnee zu Heiligabend hofft, darf sich laut Thomas Krennert, Vorhersage-Meteorologe der Geosphere Austria, zunächst freuen. Es könnte in Wien anders als in den Vorjahren „zwischen dem 23. und 25. Dezember zu Schneefall unterschiedlicher Intensität kommen,“ erklärt der Experte. Er weist jedoch darauf hin, dass es eine gewisse „Rest-Unsicherheit“ in den Modellen gibt.

Magst du „weiße Weihnachten“ in Wien?

Die Wahrscheinlichkeit, ein paar Schneeflocken zu sehen, ist in höher gelegenen Stadtteilen größer. Es besteht die Möglichkeit, dass es in der Nacht von Montag, den 23. Dezember, auf Dienstag, den 24. Dezember, und eventuell am Mittwoch, den 25. Dezember, sogar in der Innenstadt schneit. Eine leichte Schneedecke kann man laut Krennert lediglich auf Anhöhen von 500 Metern finden: „Unter anderem auf der Hohen Warte, dem Kahlenberg oder der Föhrenhöhe“.

Themen, die dich auch interessieren könnten:

Besondere Charity-Aktion zu Heiligabend in der Lugner City

Das ist die schönste Weihnachtsdekoration in Liesing