Wien im Kampf gegen HPV: Kostenlose Impfungen an Bord des ÖGGK Health Mobils

Kostenlose HPV-Impfung in Wien mit Health Mobil der ÖGGK

In Wien werden im Rahmen einer laufenden Impfaktion bis 30. Juni 2026 kostenlose Impfungen gegen Humane Papillomviren (HPV) angeboten. Das Health Mobil der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) macht dazu an zwei Terminen in der Stadt Station.

Einer dieser Termine findet am Veröffentlichungstag der Meldung statt, der zweite ist für den 26. Mai vorgesehen. An einem der Tage hält das Health Mobil bei der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien.

Angebot richtet sich an 21- bis 30-Jährige

Das Angebot mit dem Health Mobil richtet sich an Erwachsene zwischen 21 und 30 Jahren. Sie können im Rahmen der Aktion die zweite Dosis der HPV-Impfung erhalten, wenn die erste Dosis bis Ende des Vorjahres verabreicht wurde. Die Impfung ist kostenlos.

Als Voraussetzungen für die zweite Dosis sind ein Nachweis über die erste Impfung – etwa durch Impfpass oder e-Impfpass – sowie die Mitnahme von e-card und Lichtbildausweis angegeben.

Ablauf ohne Termin, solange Vorrat reicht

Das Health Mobil wird als fahrendes Gesundheitszentrum beschrieben, in dem Ärzte beraten und informieren. Für die Tourstopps sind laut Angaben keine Terminvereinbarungen vorgesehen; Interessierte können ohne Voranmeldung kommen.

Es wird nach dem Prinzip „first come, first serve“ geimpft, solange der Vorrat reicht. Exakte Standorte und alle Stationen des Health Mobils sind auf der Homepage der ÖGGK aufgelistet.

Weitere Impfmöglichkeiten und Hintergrundangaben

Für Personen, die keinen Tourstopp des Health Mobils erreichen, steht auf der ÖGGK-Homepage eine Landkarte mit weiteren Impfmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Karte zeigt auch Ordinationen, die am Impfprogramm teilnehmen.

Die Impfung wird als Vorsorge gegen bestimmte HPV-bedingte Krebsformen bezeichnet. Es wird darauf hingewiesen, dass sich mehr als 85 Prozent der Menschen im Laufe ihres Lebens mit HPV infizieren und einige HPV-Typen Krebs im Genitalbereich, im Rachen oder im After auslösen können. Für Österreich wird angegeben, dass pro Woche rund drei Frauen an HPV-bedingtem Krebs sterben und dass eine Impfung bestimmten HPV-bedingten Erkrankungen vorbeugen kann.

Die HPV-Impfaktion wird von mehreren Organisationen unterstützt, darunter die Landessanitätsdirektion und der Gesundheitsdienst der Stadt Wien. Die ÖGGK wird als seit mehr als 130 Jahren bestehender gemeinnütziger Verein beschrieben, der Konzepte entwickelt, um die Bevölkerung besser zu versorgen.