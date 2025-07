Wien-Kult: Meine Bezirk-Redakteurin probiert alle „Tichy“-Kreationen aus

MeinBezirk-Redakteurin Patricia Hillinger befindet sich seit zwei Jahren auf einer eisigen Entdeckungsreise. Mit Leidenschaft probiert sie sich durch die umfangreiche Eiskarte des legendären Eissalons „Tichy“ und bewertet jede Köstlichkeit. Was ihr gefällt und was nicht, erfährst du hier.

WIEN/FAVORITEN. Der Eissalon „Tichy“, bekannt für seine kreativen Eisspezialitäten, befindet sich am Reumannplatz 13 in Favoriten. Hier gibt es über 60 verschiedene Eissorten, und mit den berühmten Eisknödeln kann die Zahl problemlos gesteigert werden. Die Herausforderung, die gesamte Karte zu kosten, wäre für viele unüberwindbar, doch Hillinger ist bereit, auch die Kältekopfschmerzen in Kauf zu nehmen.

Privat hat sie sich vorgenommen, jeden einzelnen Eisbecher in diesem Traditionslokal zu testen und ihre Eindrücke auf ihrem Instagram-Kanal (siehe unten) zu teilen. Bislang hat sie bereits 28 verschiedene Kreationen probiert.

Coup Melba bis Soufflé

Seit Sommer 2023 begibt sich unsere Redakteurin auf die Suche nach den besten Eiskreationen von „Tichy“. „Meine Mutter hat meine Geschwister und mich als Kinder immer zum ‚Tichy‘ gebracht. Dort haben wir immer denselben Eisbecher bestellt“, erinnert sie sich mit einem Lächeln. Der Omelette Soufflé Surprise, ein schaumiger Eisbecher, der mit einem Bunsenbrenner überbacken wird, erhält von ihr die höchste Wertung von zehn Punkten.

„Anfangs suchte ich nach Gründen, warum ich nicht immer nur den Soufflé Surprise bestellen sollte. Nun bin ich jedoch gezwungen, alle Becher zu probieren, selbst diejenigen, die mir weniger zusagen“, berichtet Hillinger.

So erhielt der Fruchtcocktail eine Bewertung von 6 von 10 Punkten, da er ihr zu flüssig erschien, während die Frühlingssymphonie mit mehreren Früchten ihr zu sauer war. Im Kontrast dazu wurde der Coup Müsli, bestehend aus Joghurteis, Müsli und Früchten, mit 8 Punkten bewertet. Besonders begeistert war sie von der neuesten Kreation, dem Eis Baiser, das sie als eine der besten „Tichy“-Spezialitäten lobte.

„Tichy“ und die Leidenschaft

Laut Xenia Tichy, die das Eiscafé in dritter Generation leitet, ist es außergewöhnlich, dass ein Kunde die komplette Karte durchprobiert. Seit sie 2015 die Geschäfte übernommen hat, hat sie viele leidenschaftliche Fans gewonnen. Eine Anekdote erzählt von einer Frau, die einmal mit Camping-Ausrüstung vor dem Geschäft übernachtete, um am ersten Tag der Saison das erste Eis der ikonischen Eisdiele zu genießen.

Für Hillinger wird es noch einige Zeit dauern, bis sie alle Eisspezialitäten getestet hat, insbesondere da jedes Jahr neue Kreationen ins Angebot kommen. In dieser Saison ist beispielsweise der Eismagie Schoko Caffe Latte hinzugekommen, eine köstliche Kombination aus Eis mit Kaffee und hausgemachter Schokoladensoße. Die aufregende Eisevaluation von MeinBezirk kannst du online mitverfolgen.



Mehr Gastronomie aus Favoriten:

Közde möchte den Ruf des Kebabs aufpolieren.

Pizzerien aus drei Wiener Bezirken ausgezeichnet.

„Steinhart“-Besitzer nach Lob von Magazin in Konzept bestärkt.