Wien-News: Verkauf des APA-Turms, Schließung eines Traditionslokals und Abriss der Lamarr-Immobilie

Was hast du am Freitag, 18. Juli, in Wien verpasst? Hier sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages zusammengefasst:

Buwog erwirbt den APA-Turm für mehrere Millionen Euro

Die Buwog Gruppe, ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilienentwicklung, hat den APA-Turm in Wien erworben. Diese Entscheidung ist Teil einer strategischen Expansion des Unternehmens, das weiterhin auf Wachstum im Bereich Wohnimmobilien setzt. Der APA-Turm, der ein bedeutendes Wahrzeichen in der Stadt ist, stellt nicht nur einen Anziehungspunkt dar, sondern auch eine wertvolle Investition in die Wiener Skyline.

Margaretner Lokal „Zu den 3 Buchteln“ schließt

Ein weiteres traditionelles Restaurant schließt seine Pforten. „Zu den 3 Buchteln“, bekannt für seine köstlichen Wiener Mehlspeisen, hat aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und veränderter Essgewohnheiten der Anwohner geschlossen. Die Betreiber bedauern die Entscheidung, betonten jedoch, dass sich der Markt stark gewandelt hat, und den Fokus auf moderne Gastronomie gerichtet ist.

Abriss des „Lamarr“-Rohbaus hat begonnen

Der Abriss des unvollendeten „Lamarr“-Rohbaus im 7. Bezirk hat nun begonnen. Das ursprünglich als hochwertiges Wohnprojekt geplante Gebäude wird nun dem Erdboden gleichgemacht. Dies ist Teil eines umfassenden städtebaulichen Plans, um Platz für neue, nachhaltige Bauprojekte zu schaffen.

Taxifahrer in Wien wurde von einem Passagier attackiert

In einem erschreckenden Vorfall versuchte ein junger Fahrgast, einen Taxiunternehmer in Wien mit einem Seil zu erwürgen. Die Polizei kam schnell zum Einsatz und beendete die gefährliche Situation, wobei sie den Angreifer festnahm. Dieser Vorfall verdeutlicht die wachsenden Sicherheitsanliegen im urbanen Raum.

Neuer Schulstandort aus der Semmelweisklinik

Eine Revolution im Bildungssektor: Die Semmelweisklinik wird umgebaut, um einen neuen Schulstandort für Wien zu schaffen. Dieses Projekt wird nicht nur die Bildungsinfrastruktur verbessern, sondern auch moderne Lernmethoden in einem historischen Rahmen fördern.

Puchsbaumgasse wird zum Hotspot für Sammelkartenfans

Die Puchsbaumgasse hat sich als Zentrum für Sammler von Karten etabliert. Regelmäßige Tauschbörsen und Events ziehen Fans aus ganz Wien an, steigern das Gemeinschaftsgefühl und fördern die Kultur des Sammelns.

Neuer Wohnraum in Simmering

In Simmering wird intensiv an der Schaffung neuen Wohnraums gearbeitet. Die städtische Planung sieht die Errichtung von modernen Wohnanlagen und sozialen Wohnprojekten vor, um den steigenden Bedarf an Wohnraum in Wien zu decken. Diese Bemühungen sind Teil eines langfristigen Plans, um bezahlbaren Wohnraum in der Stadt sicherzustellen.