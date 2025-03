Wien: Perfektes Wetter für einen Sonntagsspaziergang

Das erste März-Wochenende in Wien kündigt sich mit angenehmen Temperaturen und mildem Wetter an. Es gibt einige Wolken, jedoch bleiben Niederschläge aus und die Sonne zeigt sich zeitweise. Die Temperaturen schwanken zwischen minus 3 und plus 9 Grad.

WIEN. In der Nacht von Samstag, den 1. März, auf Sonntag, den 2. März, bleibt das Wetter in Wien überwiegend ruhig und stabil. Gelegentlich werden einige harmlose Wolken über die Stadt ziehen, die den klaren Sternenhimmel jedoch nur kurzzeitig verdecken werden. Diese Art von Wetter ist typisch für den Frühling, wenn die Natur nach dem langen Winter zu neuem Leben erwacht.

Der Wind wird schwach, aus West bis Nordwest wehen und die Temperaturen sinken – je nach Stadtteil – auf Tiefstwerte zwischen minus 3 und plus 2 Grad Celsius. Laut Prognosen von GeoSphere Austria bleibt der Himmel zu Beginn des Sonntags noch vereinzelt bewölkt, auch wenn die meisten Wolken sich schnell auflösen werden. Geübte Meteorologen wissen, dass solche Wetterlagen oft die Vorboten eines stabileren und frühlingshaften Wetters sind.

Tageshöchstwerte zwischen 6 und 9 Grad

Im Laufe des Vormittags erwarten wir, dass von Norden her hohe Wolkenfelder aufziehen, die allerdings keinen Niederschlag bringen werden. Am Nachmittag wird sich dann weitgehend sonniges Wetter durchsetzen, das den Tag prägen wird. Der schwache bis mäßige Wind bleibt weiterhin aus West bis Nordwest in ruhiger Stärke.

Die Frühwerte liegen zwischen minus 5 und plus 1 Grad, während die späteren Tageshöchstwerte angenehm mild zwischen 6 und 9 Grad liegen werden. Damit verspricht der Sonntag ein ideales Wetter für einen Spaziergang durch die Stadt zu werden, gerade rechtzeitig, um die erwachende Natur zu genießen und vielleicht ein wenig frische Luft in den schönen Parks Wiens einzuatmen.

