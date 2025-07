Wien-Prognose: Hochsommerliches Wetter kehrt zum Wochenfinale zurück

Nach unbeständigen Tagen mit Regen steht ein Wetterumschwung bevor. Am Samstag müssen die Wienerinnen und Wiener jedoch noch mit dem ein oder anderen Schauer rechnen. Zum Finale des Wochenendes wird dann jedoch hochsommerliches Wetter erwartet.

WIEN. Zugegeben, die vergangene Arbeitswoche bot wettertechnisch ideale Bedingungen zum Durchschnaufen. Die Temperaturen waren kühl, aber nicht zu kalt, und es gab sporadische Regenschauer ohne anhaltenden Regen. Viele Fenster in Büros und Wohnzimmern blieben während dieser Zeit geöffnet, um die frische Luft hereinzulassen.

Allmählich stellt sich das Wetter jedoch auf die warmen Monate ein. Auch wenn am Samstag noch keine hochsommerlichen Temperaturen erreicht werden, deutet der Ausblick auf das Wochenende in Richtung sonnigerer Tage hin.

Wolken, Sonne, Gewitter

Der Samstag bringt eine Mischung aus verschiedenen Wetterlagen. Zu Beginn des Tages erwartet uns eine frische Temperatur von etwa 15 Grad, die allmählich ansteigt. Über den Tag hinweg wechseln sich Wolken und Sonnenstrahlen ab. Dabei kann es auch zu sporadischen Gewittern und den dazugehörigen Regenschauern kommen.

Der Wind zeigt sich lebhaft und wechselt von West auf Süd. In der Nähe von Gewittern können sogar kräftige Böen auftreten. Die Höchsttemperaturen dürften jedoch nicht über 25 Grad steigen.

Badewetter am Sonntag

Für alle Sommerliebhaber wird der Sonntag ein versöhnlicher Tagesabschluss. Es sind deutlich mehr Sonnenstunden zu erwarten, und die Temperaturen steigen auf etwa 30 Grad, besonders am Nachmittag. Das ideale Wetter zum Schwimmen, ob in einem der vielen Seen rund um Wien oder in einem Pool.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Gewitterausläufer aus dem Umland könnten Wien streifen, doch diese sind vor Mittag unwahrscheinlich. Sollte es tatsächlich zu Gewittern kommen, könnte der Wind auch zeitweilig kräftiger werden.

Ein kurzer Ausblick auf den Start in die kommende Arbeitswoche: Auch hier sind wieder Temperaturen um die 30 Grad zu erwarten, sodass das Schwitzen im Büro wohl nicht ausbleiben wird.

