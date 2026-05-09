Wien radelt für Kinder: Grätzl Kidical Mass setzt Zeichen für mehr Verkehrssicherheit

Grätzl Kidical Mass: Familien radeln für mehr Verkehrssicherheit in Wien

Am 9. Mai 2026 findet in Wien die Grätzl Kidical Mass statt. Eltern und Kinder radeln dabei gemeinsam, um auf Verkehrssicherheit im unmittelbaren Lebensumfeld aufmerksam zu machen.

Die Veranstaltung geht heuer bereits in ihre vierte Auflage und wächst laut Organisatoren von Jahr zu Jahr. Im Vorjahr nahmen in Wien mehr als 6.300 Kinder und Erwachsene teil, österreichweit waren es rund 13.900 Personen bei Kidical-Mass-Veranstaltungen.

Radwege, Kreuzungen und autofreie Zonen im Fokus

Die Grätzl Kidical Mass thematisiert insbesondere die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr. Mitgründer Florian Klein betont die Bedeutung einer gut ausgebauten Radinfrastruktur für junge Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Dazu zählen im Artikel breit genug ausgebaute Radwege und ein durchgängiges Radwegenetz, das vielerorts in Wien noch nicht vorhanden sei.

Als wichtig werden auch autofreie Zonen vor Schulen und Kindergärten sowie sichere Kreuzungen beschrieben. Zudem heißt es, dass vielen Kindern und Jugendlichen die tägliche Bewegung mit dem Fahrrad fehle. Viele Eltern wünschen sich im direkten Wohnumfeld eine sichere Radinfrastruktur.

Gemeinsame Ausfahrten in den Bezirken

In fast allen Wiener Bezirken wird am 9. Mai 2026 um 15.00 Uhr im Rahmen der Grätzl Kidical Mass gemeinsam geradelt. Die Routen sind in jedem Bezirk etwa fünf Kilometer lang und in rund einer Stunde zu bewältigen. Die Polizei begleitet die Ausfahrten in allen Bezirken und sorgt laut Darstellung der Organisatoren für die nötige Sicherheit.

Die Aktion soll ein Zeichen für mehr Verkehrssicherheit setzen und dazu beitragen, dass die Stadt und die Grätzl lebendig und sicher gestaltet werden. Die Organisatoren erwarten für den 9. Mai 2026 erneut einen Rekord bei der Teilnahme.

Weitere Radtouren im Mai und September geplant

Ende Mai 2026 ist eine weitere große Radtour von Radfahrern aus ganz Wien geplant. Der Start erfolgt am 30. Mai 2026 um 15.00 Uhr vor dem MuseumsQuartier, von wo es gemeinsam in den Prater gehen soll.

Eine zusätzliche Kidical-Mass-Veranstaltung ist für den 19. September 2026 vorgesehen. Die Organisatoren betonen ein achtsames Miteinander im Straßenverkehr sowie Rücksicht auf die jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und stellen einen Zusammenhang zwischen Rücksicht im Verkehr und der Lebensqualität der Menschen in Wien her.