„Wien-Rede“: Mahrer fordert Sicherheitswache in kriminalitätsbelasteten Gebieten

Der ÖVP-Landesgeschäftsführer Karl Mahrer hielt am Donnerstagabend seine „Wien-Rede“, die gleichzeitig den offiziellen Wahlkampfauftakt der Volkspartei markierte. Thematisiert wurden unter anderem die Sicherheitslage in Wien, das Integrationsversagen in Schulen sowie die besorgniserregenden Umfragewerte.

WIEN. Die Wiener ÖVP setzt auf provokante Wahlslogans wie „Deutsch ist Pflicht, Habibi“ oder „Mutter, der Mann mit dem Koks ist bald nicht mehr da“ sowie die umstrittene „Bitte pssst!“-Plakatkampagne (siehe auch Bericht von MeinBezirk). Diese sollten nicht nur das Interesse der Wähler wecken, sondern auch für Diskussionen sorgen. Die anstehenden Wahlen am 27. April stehen aufgrund schwacher Umfragewerte und rechtlicher Probleme, insbesondere in Bezug auf die Causa Wienwert, im Zeichen eines langen und herausfordernden Wahlkampfs (siehe ebenfalls unten). Vor etwa 500 Gästen in den Sofiensälen präsentierte Mahrer seine Ansichten und Strategien. Unter den prominenten Anwesenden waren sein Vorgänger Gernot Blümel, Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der neue Bundesgeneralsekretär Nico Marchetti. Kanzler Christian Stocker meldete sich via Videobotschaft aus Brüssel.

„Der Wind bläst uns kalt um die Ohren“

„Keine Umfrage der Welt kann uns aufhalten“, verkündete Marchetti und thematisierte damit den Kampfgeist der Volkspartei. „Es ist kein einfacher Wahlkampf, der Wind bläst uns kalt um die Ohren, aber wir stehen für die Menschen ein, für ihre Anliegen und für die Volkspartei. Wir leben Wien!“, so Mahrer kämpferisch.

In seiner rund 40-minütigen Rede widmete Mahrer sich Themen wie der Sicherheitslage, der Situation in Schulen und dem Gesundheitswesen. Ein zentrales Anliegen ist die Einführung einer „Stadtwache“ mit 1.000 Mitgliedern, die an Brennpunkten wie Favoriten und entlang der U6 für mehr Sicherheit sorgen soll. Zusätzlich plant die ÖVP Wien, die Videoüberwachung auf 5.000 Kameras auszubauen, um die Sicherheit zu verbessern.

Deutsch muss Pflicht in Schulen sein

Die aktuellen Probleme in Wien, die Mahrer als Ergebnis der „fehlgeschlagenen Integrationspolitik“ der SPÖ beschreibt, haben zu einem Anstieg von Kriminalität und Unsicherheit geführt. „Früher konnte man in Wien jederzeit sicher unterwegs sein. Heute gehen Menschen oft an U-Bahn-Stationen vorbei, um Drogentreffpunkte zu meiden“, äußerte Mahrer besorgt. Er unterstützt zwar die Initiative von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zur Erhöhung der Polizeipräsenz um 1.500 neue Polizisten, sieht dennoch dringenden Handlungsbedarf.

Zur Bekämpfung der Ursachen der steigenden Kriminalität fordert die ÖVP eine Sprachpflicht in Schulen, um die Integration und Bildung zu verbessern. Hierzu sollen insbesondere Kinder, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, in den Fokus gerückt und Fördermaßnahmen intensiviert werden. Mahrer warf auch ein Schlaglicht auf soziale Ungerechtigkeiten im Bereich der Mindestsicherung und forderte eine Anpassung. Die Unterstützung für abgelehnte Asylbewerber in Wien würde das Sozialgefüge belasten und müsse überdacht werden.

„Integration ab dem ersten Tag ist eine Voraussetzung, um in Österreich leben zu können. Zudem müssen die finanziellen Anreize überarbeitet werden, die es abgelehnten Asylbewerbern ermöglichen, finanziell bessergestellt zu sein als Menschen, die hier steuerpflichtig arbeiten“, so Mahrer abschließend.

Mahrer betonte, dass seine Motivation nicht eine politische Ambition sei, sondern eine tief verwurzelte Liebe zu Wien: „Ich habe nie ein neues Türschild oder neue Visitenkarten gebraucht. Ich tue das alles für die Menschen, weil ich Wien liebe.“

Mehr zum Thema:

„Bitte pssst!“-Kampagne der ÖVP Wien sorgt für Ärger

Was die WKStA Mahrer, Nevrivy, Gudenus & Co. vorwirft

ÖVP Wien-Spitzenkandidaten offiziell vorgestellt