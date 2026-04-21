Wien setzt auf Nachhaltigkeit: ESC-Werbemittel erhalten zweites Leben nach dem Event

Wien plant Nachnutzung von ESC-Werbemitteln

In Wien sind derzeit an vielen Stellen Werbemittel für den Eurovision Song Contest (ESC) zu sehen. Die Stadt und der ORF bereiten nach eigenen Angaben Maßnahmen vor, um einen Großteil dieser Materialien nach dem Event weiterzuverwenden.

Betroffen sind unter anderem große Werbebanner, Bauzaunplanen und andere textile Dekorationselemente, die im Zuge des ESC in der Stadt eingesetzt werden.

Werbung im Stadtbild

Brunnen in Wien werden mit ESC-Werbung beklebt, und WienMobil-Leihräder tragen das ESC-Logo auf ihren Plastikabdeckungen. Zudem ist geplant, Brücken der Stadt in Farben passend zum ESC zu beleuchten. Das ESC-Village am Rathausplatz wird erst aufgebaut.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erklärte bei einem Medientermin, die Stadt plane verschiedene Aktivitäten rund um den Eurovision Song Contest. Er betonte dabei, dass man am ESC nicht vorbeikomme.

Nachnutzung von Bannern und Planen

Stadt Wien Marketing teilt mit, dass ein großer Teil der Planen und Banner des Eurovision Village am Rathausplatz nach der Veranstaltung einer Nachnutzung zugeführt werden soll. Dafür werden nach Angaben der Stadt Angebote bei mehreren sozio-ökonomischen Betrieben eingeholt. Das konkrete Konzept für die Nachnutzung steht noch nicht vollständig fest, Details sind derzeit noch offen.

Der ORF verzichtet nach eigenen Angaben auf Streuartikel oder kurzlebige Werbemittel für den ESC. Die großen Werbebanner, Bauzaunplanen und anderen textilen Dekorationselemente des ORF sollen nicht entsorgt, sondern an das Wiener Unternehmen „Gabarage Upcycling Design“ übergeben werden. Dieses will die übergebenen ESC-Stoffe zu Taschen oder Accessoires verarbeiten.

Durch diese geplanten Maßnahmen soll der Eurovision Song Contest in Wien über die eigentliche Veranstaltungswoche hinaus sichtbar bleiben.