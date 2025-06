In Wien ist es verboten, Pfandgebinde als Spende für Bedürftige neben Müllcontainern abzustellen. Die Stadtverwaltung verfolgt dies „konsequent“, um ordentliche Müllentsorgung zu gewährleisten. Die Debatte darüber hat an Fahrt gewonnen, insbesondere nachdem ein Limonadenhersteller auf die Wichtigkeit der Spendenmöglichkeit für Bedürftige und die Umwelt hingewiesen hat.

Wien hat seit einem halben Jahr auch für Plastikflaschen und Dosen ein Pfandsystem von 25 Cent eingeführt. Viele Wienerinnen und Wiener sind jedoch noch unsicher, wie sie mit den Pfandflaschen umgehen sollen. Wer seine Flaschen nicht wegwerfen, sondern spenden möchte, muss vorsichtig sein. Ein Vorfall, der kürzlich im Stadtteil Meidling stattfand, verdeutlicht das Problem: Ein Reddit-Nutzer wurde von Waste Watchern, einem städtischen Kontrollteam, verwarnt, nachdem er eine Pfandflasche neben einem Altglascontainer abgestellt hatte, um sie Bedürftigen zu überlassen.

Strafen bis zu 2.000 Euro

Die MA 48, die Wiener Abfallwirtschaft, betont, dass das „konsequente Einschreiten“ notwendig sei. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um Pfandgebinde handelt oder nicht; das Abstellen solcher Flaschen im öffentlichem Raum wird als Verunreinigung gemäß dem Wiener Reinhaltegesetz angesehen. Verstöße können mit Strafen zwischen 50 Euro und im schlimmsten Fall bis zu 2.000 Euro geahndet werden. Außerdem werden Pfandringe, die das Abstellen solcher Gebinde an Mülltonnen ermöglichen würden, als sozial nicht treffsicher und hygienisch problematisch abgelehnt.

Diese Regelungen bedeuten: Pfandflaschen sollten im Müll landen, wenn sie nicht zurück zum Supermarkt gebracht werden. Ein deutscher Limonadenhersteller, Fritz-Kola, führt an, dass das Spenden von Pfandflaschen nicht nur für Bedürftige, sondern auch für die Recyclingwirtschaft und die Umwelt von großer Bedeutung wäre. Mithilfe eines in Deutschland durchgeführten Studienprojektes zeigt sich zudem, dass bei weitem nicht nur Obdachlose Pfandflaschen sammeln. Tatsächlich sind 76% der Pfandsammler in Deutschland nie obdachlos gewesen, was das weitverbreitete Vorurteil klar widerlegt.

Die MA 48 argumentiert zwar, dass mit einem Pfandabstell-System nicht nur Wohnungslose Bedienstete an den Abgabestellen wären, steht dem doch entgegen, dass einige Städte, wie Linz und Innsbruck, bereits Pfandringe an ihren öffentlichen Mülltonnen installiert haben. Graz prüft diese Möglichkeit ebenfalls.

Lösungen für alle

Es wird immer deutlicher, dass viele Menschen in Österreich Pfandflaschen sammeln, um ihre Einkünfte ein wenig zu erhöhen. Aufgrund der fehlenden Abstellmöglichkeiten landen viele Pfandflaschen jedoch im Restmüll oder noch schlimmer, als „Littering“ in der Natur. Experten und Unternehmen fordern daher Städte auf, effektive Pfandsysteme zu entwickeln. Der Geschäftsführer von Fritz-Kola, Florian Weins, äußert sich dazu: „Es sollte in einer solidarischen Gesellschaft selbstverständlich sein, dass sozial schwächere Mitglieder Unterstützung erhalten und nicht unnötig im Müll wühlen müssen.“

Die Forderung lautet nach wie vor nach einem Kompromiss und einem effektiven Pfandsystem. Städte müssen Lösungen finden, die alle Beteiligten akzeptieren, sodass eine Win-win-Situation für Gesellschaft und Umwelt entsteht.





