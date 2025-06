Wien statt Mailand: Arnautović kurz vor einem Überraschungswechsel zu Rapid?

Laut einem aktuellen Zeitungsbericht hat SK Rapid Wien angeblich das Ziel, Rekordnationalspieler Marko Arnautović zurück in die österreichische Bundesliga zu holen. Doch wie realistisch dieses Vorhaben ist, bleibt fraglich.

WIEN. Es könnte sich um eine Transfersensation handeln: Die Tageszeitung „Kurier“ berichtet, dass SK Rapid an einer Rückkehr von Marko Arnautović arbeitet. Der 36-Jährige, der bereits in der Saison 2003/04 für Rapid spielte, ist nach seinem Abgang von Inter Mailand ablösefrei verfügbar.

Die Position des Mittelstürmers ist für den neuen Trainer Peter Stöger eine große Herausforderung, insbesondere nach den Abgängen von Guido Burgstaller (Karrierenende) und Ercan Kara und Dion Beljo, deren Leihen endeten. Lediglich der Neuzugang Claudy Mbuyi, der als Torschützenkönig der 2. Liga beeindruckte, könnte eine Option sein, jedoch nicht als alleinige Lösung für die Sturmspitze.

Arnautović hat seine Wurzeln in Wien, wo er bei Vereinen wie dem FAC Jugend, Austria Jugend und Rapid Jugend spielte. In seiner Karriere hat er 125 Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft absolviert und 41 Tore erzielt, was ihn zum Rekordnationalspieler Österreichs macht. Nach einem Jahr bei Rapid wechselte er 2006 zu FC Twente in die Niederlande, gefolgt von Stationen in Italien (Inter Mailand), Deutschland (Werder Bremen, Stoke City), England (West Ham) und China (Shanghai). Sein letzter Vertrag war erneut bei Inter Mailand, wo er bis kürzlich aktiv war.

Rapid-Sportchef Markus Katzer betonte: „Die Frage ist nicht nur, was Rapid will, sondern auch, was Marko Arnautović will. Ob er sich vorstellen kann, dass er für uns spielt.“ Diese Ungewissheit wird durch die Aussagen von Arnautovićs Bruder und Berater Danijel verstärkt, der erklärte: „Rapid ist kein Thema“. Es gab jedoch Berichte über ein Treffen mit dem Management von Arnautović, was darauf hindeutet, dass zumindest Gespräche stattgefunden haben. Ingolstadt, sowie der türkische Verein Besiktas Istanbul, scheinen ebenfalls an einer Verpflichtung interessiert zu sein und sind möglicherweise weiter in den Verhandlungen.

Zusammenfassend: Ein spannendes Transferszenario

Das Transferfenster gibt Rapid die Möglichkeit, sich neu zu orientieren. Arnautović könnte nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Markenbotschafter von Rapid von großer Bedeutung sein. Die Fans hoffen auf eine Rückkehr ihres ehemaligen Jugendspielers, während der Klub gleichzeitig strategische Entscheidungen treffen muss, um in einer der stärksten Ligen Europas konkurrenzfähig zu bleiben.

Weitere Entwicklungen, die ebenfalls von Interesse sein könnten: