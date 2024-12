Wien: Syrien-Demonstration führt zu Anpassungen im Öffi-Fahrplan am Freitag

Am Freitagabend findet eine Demonstration für „ein freies Syrien“ im Schillerpark statt, die Anpassungen im Öffi-Fahrplan der Wiener Linien zur Folge hat. Die Straßenbahnlinien 46 und 49 sowie die Buslinie 48A sind betroffen. Es sind etwa 500 Teilnehmer angemeldet.



Aktualisiert am 13. Dezember um 7.30 Uhr



WIEN. Am Freitagabend, dem 13. Dezember, kommt es nach Feierabend aufgrund einer Kundgebung im Gebiet des Schillerparks zu Änderungen im Öffi-Fahrplan. Die Veranstaltung „Für ein freies Syrien und für Bewegungsfreiheit“ beginnt um 17 Uhr im Schillerpark, wie die Wiener Polizei gegenüber MeinBezirk mitgeteilt hat.

Der Abmarsch erfolgt um 17.30 Uhr, die Route führt über: Elisabethstraße – Babenbergerstraße – Museumsplatz (in Fahrtrichtung) – Bellariastraße – Hansenstraße – Schmerlingplatz oder Parlamentsplateau. Der Protest, an dem laut Veranstalter 500 Personen teilnehmen werden, soll bis 19 Uhr andauern.

Keine 46er zwischen Thaliastraße und Ring

Wie die Wiener Linien auf ihrer Betriebsinformationsseite berichten, hat die Demonstration nicht nur Auswirkungen im Park selbst, sondern auch in der Babenbergerstraße sowie am Platz der Menschenrechte, wo es von 17 bis 19 Uhr zu Verkehrsmaßnahmen kommt.

Für die Linie 46 gibt es keinen Betrieb zwischen Thaliastraße und Ring/Volkstheater. Die Züge in Richtung Ring/Volkstheater fahren bis zur Thaliastraße und werden von dort über die Strecke der Linie 5 bis zur Josefstädter Straße umgeleitet. Hier ist also nur ein Betrieb zwischen Joachimsthalerplatz und Thaliastraße möglich.

48A kurzgeführt

Auch die Straßenbahnlinie 49 ist betroffen und fährt nicht zwischen Urban-Loritz-Platz und Ring/Volkstheater. Der Verkehr beschränkt sich hier auf die Strecke zwischen Hütteldorf und Urban-Loritz-Platz.

Bei der Buslinie 48A gibt es ebenfalls keinen Betrieb in Richtung Ring/Volkstheater zwischen Burggasse/Stadthalle und Ring/Volkstheater. In Richtung Joachimsthalerplatz gibt es jedoch nur zwischen Koppstraße/Thaliastraße und Klinik Penzing einen eingeschränkten Betrieb.

Die Busse werden ab Gumpendorfer Straße/Amerlingstraße über die Amerlingstraße, Schadekgasse und Gumpendorfer Straße umgeleitet und kehren anschließend nach Rudolfsheim zurück. „Betrieb in Richtung Rudolfsheim, Anschützgasse ist nur zwischen Haus des Meeres und Rudolfsheim, Anschützgasse“, informiert die Webseite.

U-Bahn als Alternative

Die Wiener Linien haben erklärt, dass die aufgeführten Maßnahmen nicht unbedingt gleichzeitig eintreten: „Je nach Fortschritt der Demonstration und Freigabe der Strecken werden die betroffenen Linien umgehend wieder normalisiert. Achten Sie bitte auf unsere Durchsagen, die Anzeigen an den Haltestellen sowie unsere Echtzeitinformationen in der WienMobil App und auf www.wienerlinien.at. Nutzt alternativ die U-Bahnlinien“.

Zusätzlich gibt es am dritten Adventwochenende einige Verkehrsbehinderungen auf den Straßen Wiens. Mehr dazu findest du weiter unten, ebenso die Änderungen auf der ÖBB-Strecke ab dem 15. Dezember.

