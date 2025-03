Wien: Toni Polster verliert auch in der zweiten Instanz seinen Tor-Streit mit dem ÖFB

Die Causa um die offizielle Torstatistik des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) hat eine neue Wendung genommen. Toni Polster, Österreichs Top-Torschütze, hat seine Klage um die Anerkennung zusätzlicher Tore verloren. Das Oberlandesgericht Wien hat das erstinstanzliche Urteil bestätigt und die Entscheidung zugunsten des ÖFB getroffen.

WIEN. Toni Polster, bekannt für seine herausragenden Leistungen auf dem Fußballplatz, war nicht bereit, seine 44 Tore in der ewigen Torschützenliste des ÖFB als endgültige Zahl zu akzeptieren. Er strebte an, drei inoffizielle Tore, die er während seiner Karriere für die Nationalmannschaft erzielt hatte, anerkannt zu bekommen. Diese Tore stammen aus sogenannten „inoffiziellen Spielen“, die der ÖFB nicht in die Statistik einbezieht.

Im April 2024 zog Polster mit seinen Anwälten vor das Wiener Landesgericht. Das nicht rechtskräftige Urteil im Juli entschied gegen ihn und sprach sich gegen die zusätzliche Anerkennung seiner Tore aus. Seine Rechtsvertreter, Manfred Ainedter und Alexander Hiersche, kündigten an, gegen diese Entscheidung vorzugehen. Laut Berichten von MeinBezirk wurde der Fall dann an das Oberlandesgericht Wien weitergeleitet.

Am Freitag gab die Kanzlei „Haslinger/Nagele“ bekannt, dass das Oberlandesgericht die Entscheidung der ersten Instanz bestätigt hat, was bedeutet, dass die Tore Polsters weiterhin nicht in der offiziellen Statistik des ÖFB auftauchen werden.

Die Regelungen des ÖFB

Die Frage, warum es zu „inoffiziellen“ Spielen kam, liegt an den damaligen Vereinbarungen des ÖFB mit den Fußballspielern. Laut diesen Vereinbarungen war es festgelegt, dass Spieler in einem Jahr nicht mehr als sechs offizielle Länderspiele bestreiten sollten. Um dennoch eine höhere Anzahl an Spielen zu ermöglichen, setzte der ÖFB auch inoffizielle Partien an. Dabei bestand jedoch das Risiko, dass nicht alle Spieler, die eingeladen wurden, von ihren Vereinen abgestellt wurden.

Die Kanzlei „Haslinger/Nagele“ erklärte dazu: „Das Interesse des ÖFB, die Spiele als inoffiziell zu werten, um mehr als die vereinbarten sechs Spiele abzuhalten, überwog die Interessen von Toni Polster. Es war daher sachlich gerechtfertigt, diese Tore nicht zu zählen.“

Ausblick auf die Zukunft

Obwohl das Oberlandesgericht das Urteil bestätigte, wurden Polsters Argumente als wertvoll erachtet. Die Kanzlei deutete an, dass Polster und seine Anwälte das Urteil nun genau prüfen. Auch wenn sie mit dem Ergebnis unzufrieden sind, sehen sie die Möglichkeit, dass der ÖFB in der Zukunft die Leistungen Polsters durch die Berücksichtigung der drei Tore würdigen könnte.

Weitere Themen:

Rekordspieler Johann „Hans“ Hörmayer verstorben

Hacker verneint Konflikt mit Teamchef Rangnick

Wert für Verkauf der Generali Arena an Stadt Wien steht fest