Wien: Ukraine-Gaskonzern plant Zwangsversteigerung russischer Immobilien

Die Naftogaz Group, das größte Energieunternehmen der Ukraine, hat vor mehreren Jahren ein Schiedsverfahren gegen Russland eingeleitet und fordert aufgrund der Annexion der Krim eine Entschädigung in Milliardenhöhe. Ein Gericht in Den Haag hat im Jahr 2023 zugunsten von Naftogaz entschieden. Nun plant das Unternehmen, Immobilien in Wien zur Versteigerung anzubieten.

WIEN/UKRAINE/RUSSLAND. Ein langwierigster Rechtsstreit zwischen der ukrainischen Staatsfirma Naftogaz Group und der Russischen Föderation könnte nun auch Auswirkungen auf Immobilien in Wien haben. Laut einer Mitteilung des Unternehmens hat das Bezirksgericht Innere Stadt in Wien die Genehmigung zur Vollstreckung eines Schiedsspruchs gegen Russland in Höhe von über fünf Milliarden US-Dollar (ca. 4,6 Milliarden Euro) erteilt.

Der Hintergrund dieses Rechtsstreits reicht ins Jahr 2014 zurück, als die russische Föderation mit der Übernahme der ukrainischen Halbinsel Krim begann. Am 26. Februar 2014 fanden in der Region militärische Operationen statt. Ein umstrittenes Referendum, das am 16. März abgehalten wurde, resultierte in einer angeblichen Zustimmung von über 90 Prozent der Wähler zur Annexion durch Russland, was offiziell am 21. März vollzogen wurde.

Gerichtsurteil im April 2023

Durch die Annexion verlor Naftogaz bedeutende Vermögenswerte, einschließlich Infrastrukturen und Lizenzen. Die Tochtergesellschaft Chornomornaftogaz wurde ebenfalls von Russland beschlagnahmt. Im Oktober 2016 leitete Naftogaz ein Schiedsverfahren ein und forderte Entschädigung aufgrund der Verletzung eines bilateralen Investitionsabkommens.

Nach jahrelangen Verfahren entschied das Tribunal des Ständigen Schiedshofs (PCA) in Den Haag am 12. April 2023, dass Russland Naftogaz für Vertragsverletzungen in voller Höhe zahlen muss. Dies stellt den bislang höchsten Investor-Staat-Streit dar, der von einem ukrainischen Unternehmen im Kontext des Krieges mit Russland angestrengt wurde. Russland hat sich gegen diese Entscheidung beschwert, jedoch war die Kassationsbeschwerde erfolglos. Trotz der gerichtlichen Urteile weigert sich Russland, die Schulden zu begleichen.

Russland kann Berufung einlegen

In Österreich hat Naftogaz eine Anfrage zur Vollstreckung des Schiedsspruchs bei Gericht eingereicht, die genehmigt wurde. Das Gericht ermöglichte die Belastung von über 20 Immobilien, die im Eigentum russischer Eigentümer sind und zur Versteigerung angeboten werden sollen. Diese Immobilien haben einen geschätzten Wert von über 120 Millionen Euro.

Gerichtssprecher bestätigten die Vollstreckbarkeitserklärung sowie zwei Exekutionsbewilligungen aus den Monaten Juli. Diese beschränken sich nicht nur auf Immobilien, sondern umfassen auch bewegliche Vermögenswerte wie Fahrzeuge und Möbel. Die genannten Beträge wurden ebenfalls von Gerichtssprechern bestätigt.

„Früher oder später wird Russland alles bezahlen“

Die gerichtlichen Beschlüsse wurden noch nicht an die Russische Föderation zugestellt, weshalb das Verfahren noch offen ist. In Wien wird derzeit geprüft, ob die PCA-Entscheidung auch in Österreich anerkannt und möglicherweise vollstreckt werden kann. In Österreich können Entscheide von Schiedsgerichten seit 1958 anerkannt werden, dies ist jedoch nicht automatisch gegeben.

Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, wird man diplomatisch entscheiden, die russische Seite über das Außenministerium zu informieren, bevor der entsprechende Papierverkehr erfolgen kann. Russland hat dann vier Wochen Zeit, um Berufung einzulegen. „Diverse ähnliche Verfahren sind auch in anderen Ländern anhängig. Wir sind überzeugt, dass Russland am Ende für alles bezahlen muss“, zitiert Naftogaz-General Sergii Koretskyi.

Fokus auf Wohnkomplexe

Berichten zufolge wird Naftogaz bei der Versteigerung nicht von diplomatisch genutzten Immobilien betroffen sein, vielmehr konzentrieren sie sich auf Wohnkomplexe, unter anderem in der Technikerstraße (4. Bezirk), Sternwartestraße, Gentzgasse, Dr.-Heinrich-Maier-Straße (alle im 18. Bezirk) sowie in der Schiffmühlenstraße (22. Bezirk). Auch die Büroräume der russischen Nachrichtenagentur TASS in der Großen Neugasse in Wien stehen zur Debatte.

In Österreich wird Naftogaz von der Anwaltskanzlei Dorda im 1. Bezirk vertreten. Die Kanzlei wollte sich jedoch nicht zu den aktuellen Verfahren oder Medienberichten äußern.

Das könnte dich auch interessieren:

Café „Harvest“ in der Leopoldstadt kämpft ums Überleben

Neues Lokal von Martin Ho in Wiener City noch in den Sternen

Bowl-Eröffnung mit Tanz-Battle gegen die Konkurrenz