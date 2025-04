Wien: Umweltberatung mit Ausbildungsangeboten für Energieberater

In Wien wird beim Thema nachhaltige Sanierung und Bauprojekte höchste Priorität auf Umweltbewusstsein gelegt. Ab Mai bietet die Umweltberatung eine umfassende Ausbildung für zukünftige Energieberaterinnen und -berater an, die sich mit wichtigen Themen wie Klima, Technik, Heizsystemen und erneuerbaren Energien befasst.



WIEN. Angesichts der wachsenden Herausforderungen durch den Klimawandel und den damit verbundenen Anforderungen an Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen nimmt die Ausbildung von Energieberatern in der heutigen Zeit an Bedeutung zu. Neben theoretischen Grundlagen vermittelt die Umweltberatung Wien auch praktische Fähigkeiten, mit denen qualifizierte Fachkräfte ausgebildet werden.

Die Rolle der Energieberater ist entscheidend für die Umsetzung nachhaltiger Sanierungs- und Bauprojekte. Die fundierte Ausbildung soll das notwendige Fachwissen bereitstellen, um den spezifischen Anforderungen von Privatpersonen, Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen gerecht zu werden. Ein Ziel der Ausbildung ist es, Wissen über aktuelle Technologien und Trends in der Bauwirtschaft zu vermitteln.

Grund- und Fortgeschrittenenkurs



Der kommende Grundkurs startet im Mai, während der Fortgeschrittenenkurs im September beginnt. „Die Ausbildung zum Energieberater bereitet die Teilnehmenden optimal auf Beratungstätigkeiten vor. Vom Verständnis technischer Grundlagen bis hin zur Berechnung des Energieverbrauchs und der Ermittlung von Energiesparpotenzialen in Gebäuden – die Kurse bieten eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis“, erläutert Claus Hollweck, ein erfahrener Energieberater der Umweltberatung.

Die Kursreihe umfasst einen Grundkurs mit 50 Unterrichtsstunden und einen darauf aufbauenden Fortgeschrittenenkurs mit etwa 300 Stunden. Der Grundkurs bietet Einblicke in wesentliche Themen wie Klima, Technik, Heizsysteme und erneuerbare Energien. Absolventen des Grundkurses sind berechtigt, am Fortgeschrittenenkurs teilzunehmen, der sich auf die Sanierung von mehrgeschossigen Wohnbauten konzentriert.

Praxisnahe Ausrichtung



Ein zentrales Element der Ausbildung ist der praxisnahe Ansatz: Die Teilnehmenden begleiten erfahrene Berater zu Kundenterminen, erwerben wichtige praktische Erfahrungen und erhalten am Ende stets konstruktives Feedback zu ihren Leistungen.

Die Ausbildung orientiert sich an den Qualitätsstandards der „Arbeitsgemeinschaft Energieberater*innenausbildung“ (ARGE EBA), die seit 1992 die Expertise der Landes-Energieberatungsstellen bündelt. Die Inhalte wurden in Kooperation mit der Stadt Wien, Wien Energie, Wohnfonds Wien sowie der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich entwickelt. Die Umweltberatung selbst ist Teil der Wiener Volkshochschulen (VHS) und wird von der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien finanziell unterstützt.

Weitere Informationen zur Anmeldung sind auf www.umweltberatung.at/ausbildungen-energieberater-in oder telefonisch unter 01 803 32 32 erhältlich.

