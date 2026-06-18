Wien verbannt kostümierte Ticketverkäufer ab Juli aus der Innenstadt

Wien: Kostümierte Ticketverkäufer werden ab Juli aus Teilen der Innenstadt verbannt

In Wien gilt ab Juli 2026 ein Verbot für kostümierte Ticketverkäufer an zentralen Plätzen und Straßen der Innenstadt. Betroffen sind der Stephansplatz, die Kärntner Straße, der Herbert-von-Karajan-Platz und der Graben.

Die rechtliche Grundlage für das Verbot besteht bereits seit dem 8. Mai. Da die Genehmigungen der Betreiber erst mit Juni auslaufen, wird das Verbot in der Praxis ab Juli wirksam.

Kontrollen und Strafen

Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) erklärt, dass die betroffenen Zonen nach den größten festgestellten Missständen ausgewählt wurden. Sie kündigt an, die Verbotszonen bei Bedarf auszuweiten, sollte sich das Problem in andere Teile der Innenstadt verlagern. Die Kontrollen übernimmt die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien unter der Leitung von Walter Hillerer. Zusätzlich sind Schwerpunktaktionen geplant. Ab Juli beträgt die Geldstrafe bei Verstößen rund 700 Euro.

Bereits 2021 gab es eine Verordnung mit Beschränkungen für Ticketverkäufer. Im Jahr 2025 wurden an 26 Aktionstagen insgesamt 303 Ticketverkäufer in der Inneren Stadt überprüft, wobei 136 Verstöße festgestellt wurden.

Reaktionen

Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) begrüßt die neue Maßnahme. Dompfarrer Toni Faber bestätigt, dass Mitarbeiter im Stephansdom von Ticketverkäufern belästigt worden seien. Laut Faber sollen dabei Aussagen wie „Ich weiß, wo du wohnst“ gefallen sein.