Wien-Wahl 2025: Zeitplan für die Wahlkampffinales der Parteien

Am Freitag feiern die SPÖ, Neos und die Grünen ihr Wahlkampffinale in den betroffenen Bezirken, während die FPÖ ihren Abschluss bereits am Donnerstag gestaltet.

WIEN. Der bevorstehende Urnengang in der Hauptstadt steht kurz vor der Tür. In den letzten Tagen des Wahlkampfes mobilisieren die Parteien ihre letzten Ressourcen, um sich Wählerstimmen zu sichern. Der Wahlkampf in Wien ist von lebhaften Debatten, hitzigen Themen und engagierten Veranstaltungen geprägt, die die politischen Landschaft der Stadt beeinflussen werden.

Bereits im Vorfeld haben einige der großen Parteien ihre finalen Veranstaltungen angekündigt. Die SPÖ lädt am Freitag, den 25. April, ab 16 Uhr zum großen Wahlkampffinale am Viktor-Adler-Markt im 10. Bezirk ein.

SPÖ-Finale mit Babler und Ministern

Die Veranstaltung wird durch Bürgermeister und Spitzenkandidat Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál eröffnet. Zu den Anwesenden zählen auch Vizekanzler und Bundesparteichef Andreas Babler sowie zahlreiche Minister der Bundesregierung und der Stadtregierung, einschließlich der Wahlkampfleiterin Barbara Novak. Verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten der SPÖ für die Landtags-, Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl werden ebenfalls ihre Botschaften an die Wähler richten.

Grüne: Pühringer, Gewessler & Co. im MQ

Zur selben Zeit am Freitag findet das Wahlkampffinale der Grünen im Architekturzentrum Wien (AzW), im Museumsquartier, ebenfalls ab 16 Uhr statt. Die Veranstaltung wird mit Live-Musik von der Musikerin AYGYUL gestaltet. Spitzenkandidatin Judith Pühringer und andere prominente Mitglieder wie der zweite Parteivorsitzende Peter Kraus und die ehemaligen Ministerinnen Leonore Gewessler und Alma Zadić werden anwesend sein und ihre Visionen für Wien präsentieren.

Meinl-Reisinger und Wiederkehr bei den Neos

Gleichzeitig, um 16 Uhr, beginnt auch die Neos mit ihrem Wahlkampfabschluss am Platz der Menschenrechte, nur wenige Schritte von den Grünen entfernt. Die Bundesparteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wird gemeinsam mit Bildungsminister und Landesparteichef Christoph Wiederkehr sowie anderen Schlüsselpersonen der Partei, wie Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Spitzenkandidatin Selma Arapović, zu den Wählern sprechen.

Kickl und Nepp am Stephansplatz

Bereits einen Tag zuvor, am Donnerstag, den 24. April, findet das FPÖ-Abschluss-Event am Stephansplatz, ab 15:30 Uhr, statt. Dieses Event verspricht Unterhaltung mit Musik der John Otti-Band, gefolgt von Reden von Bundesparteichef Herbert Kickl und Spitzenkandidat Dominik Nepp ab 17:30 Uhr. Der FPÖ wird prognostiziert, nach der Wahl die zweitstärkste Kraft in Wien zu bleiben.

Unklar ist hingegen, ob die ÖVP ein eigenes Wahlkampffinale organisieren wird, da dazu bislang keine Informationen veröffentlicht wurden. Dies wirft Fragen über die strategische Ausrichtung der Volkspartei im Vorfeld der Wahl auf.

Mehr zum Thema:

Rückblick auf die Wiener Bürgermeister seit 1945

Kennen die Wiener die Spitzenkandidaten der Wien-Wahl?

Frist für Wahlkarten-Anträge in Wien verstreicht in Kürze