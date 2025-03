Wien-Wahl: So funktioniert die Politik in Floridsdorf und beeinflusst den Bezirk

Am 27. April findet nicht nur die Wahl zum Wiener Gemeinderat statt, sondern die Wählerinnen und Wähler sind auch aufgerufen, eine neue Bezirksvertretung zu bestimmen. Hierbei gibt MeinBezirk einen Überblick über die Funktion und die großen Projekte, die im letzten Jahr in den Bezirken umgesetzt wurden.

WIEN/FLORIDSDORF. Die lokale Politik hat einen unmittelbaren Einfluss auf das Leben der Bürger. Entscheidungen über die Lokation von Bäumen, die Umgestaltung von Parks oder die Sanierung von Kindergärten liegen in der Verantwortung der Bezirksvertretung. Mit der bevorstehenden Wahl wird diese Institution auch in Floridsdorf neu gewählt. Die Größe der Bezirksvertretung variiert je nach Einwohnerzahl des Bezirks und umfasst aus diesem Grund zwischen 40 und 60 Mitglieder. Der 21. Bezirk, Floridsdorf, hat derzeit 60 Bezirksräte, die im Stadtsenat vertreten sind.

Aktuell stellt die SPÖ mit 29 Sitzen die Mehrheit, gefolgt von der ÖVP mit 11 Sitzen. Die weiteren Sitze verteilen sich wie folgt: FPÖ sechs, Grüne fünf, Neos drei, Initiative Wiener Bürger drei, Team HC Strache zwei und die Bierpartei hat einen Sitz. Die Partei mit den meisten Stimmen stellt den Bezirksvorsteher. In Bezirk 21 bekleidet Georg Papai von der SPÖ seit fünf Jahren dieses Amt.

Vom Antrag zur Umsetzung

Doch wie funktioniert die politische Arbeit auf Bezirksebene? Bezirksräte können Anträge an die Stadtregierung stellen, die dann in den Sitzungen der Bezirksvertretung diskutiert und abgestimmt werden. Bei Annahme eines Antrags wird dieser an die zuständige Magistratsabteilung weitergeleitet. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Bezirksvertretung keine Gesetze erlassen kann, sondern Empfehlungen und Anträge formuliert, die von der Stadtregierung geprüft werden.

Die Höhepunkte aus dem Bezirk

Die Aufgaben der Bezirksvertretung werden deutlich, wenn man einen Blick auf die Projekte wirft, die im vergangenen Jahr umgesetzt wurden. Ein zentrales Projekt ist die Umgestaltung des Schlingermarkts, die der Bezirksvorsteher als Herzensprojekt betrachtet. Der Markt wird kontinuierlich weiterentwickelt, wobei unter anderem der „Michl“-Brunnen nachgebaut wurde und eine begrünte Verweilzone mit einer Nebeldusche sowie modernisierten WC-Anlagen eingerichtet wurden.

Im Jahr 2024 wurde zudem der Denglerpark neu gestaltet; er erhielt neue Bäume, eine Teichsanierung sowie ein verbessertes Spielplatzangebot und zusätzliche Beschattung. Die Schleifgasse wurde ebenfalls aufgewertet, um die Aufenthaltsqualität durch mehr Bäume, neue Sitzgelegenheiten und eine helle Pflasterung zu erhöhen. Ein weiterer wichtiger Schritt war die große Radwegeoffensive, die im Bezirk 6,6 Kilometer neue Radwege bis 2025 umfasst; eine Erweiterung ist bereits in Planung.

Darüber hinaus war Floridsdorf im Jahr 2023 Teil des Wiener Klimateams, in dessen Rahmen 21 lokale Projekte aus den Ideen der Floridsdorfer Bürger realisiert wurden. Höhepunkte sind unter anderem die Stadtwildnis im Friessneggpark sowie das grüne Tor nach Strebersdorf. Am 27. April entscheiden die Bezirksbewohner, ob sie mit der bisherigen Bilanz zufrieden sind oder neue Akzente setzen möchten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, die Arbeit der Bezirksvertretung in den öffentlich zugänglichen Sitzungen zu beobachten – die nächste Sitzung findet am Mittwoch, den 2. April, statt.



