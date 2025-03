Wien-Wahl: SPÖ fokussiert Kampagne auf Bürgermeister als zentrales Argument

Am Freitag hat die SPÖ Wien ihre Wahlkampagne für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen vorgestellt. Im Mittelpunkt steht der amtierende Bürgermeister Michael Ludwig, der sich für eine weitere Amtszeit bewirbt.

WIEN. Weniger als fünf Wochen vor den Urnen hat die SPÖ Wien ihre Wahlkampagne offiziell präsentiert. Die Kampagne dreht sich vor allem um Bürgermeister Michael Ludwig und die Erfolge seiner bisherigen Amtszeit in einer zunehmend instabilen politischen Landschaft.

Wahlkampfleiterin und Landesparteisekretärin Barbara Novak betonte: „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir in herausfordernden Zeiten leben, aber unsere Gemeinschaft hat diese Herausforderungen gemeinsam bewältigt – dank unserem Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.” In Anbetracht der globalen Herausforderungen, wie der wirtschaftlichen Unsicherheit und der COVID-19-Pandemie, hebt die SPÖ die Notwendigkeit von Stabilität und Zuversicht hervor.

„Es gibt eine hohe Sehnsucht in der Wiener Bevölkerung nach Stabilität, Ruhe, Einigkeit und Zusammenhalt. Diesen Zusammenhalt wollen wir auch in den kommenden Jahren in Wien stärken“, erklärte Novak weiter. Diese Botschaft resoniert besonders stark in einer Zeit, in der gesellschaftliche Spaltungen zunehmen und die Bürger eine klare Richtung und Leadership suchen.

„Keine Polarisierung“

Die SPÖ hat klargemacht, dass sie im Wahlkampf keinen Konflikt oder Polarisierung befeuern möchte. Stattdessen stehen Themen im Vordergrund, die den Wählern am Herzen liegen: von sicheren Arbeitsplätzen über gerechte Bildungschancen, leistbares Wohnen, moderne Gesundheitsversorgung bis zu sozialem Zusammenhalt. “Wir wollen Lösungen anbieten, die die Lebensqualität der Menschen in Wien verbessern”, so Novak.

Bürgermeister Ludwig wird kommende Woche die spezifischen Programmpunkte der Kampagne persönlich vorstellen, nachdem sie am Freitag einstimmig von der SPÖ Wien genehmigt wurden. Novak fasst zusammen: „Es geht um Wien – eine progressive, demokratische, friedliche, starke und soziale Stadt. Wer möchte, dass Dr. Michael Ludwig auch nach dem 27. April unser Bürgermeister der lebenswertesten Stadt der Welt bleibt, der muss am 27. April für ihn und die SPÖ Wien stimmen.”

