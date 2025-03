Wien-Wahl: Zwei Kleinparteien treten um die Bezirksvertretung in Hietzing an

Bei der bevorstehenden Bezirksvertretungswahl in Hietzing treten zwei Kleinparteien an, die sich für unterschiedliche Anliegen einsetzen: das Team HC Strache und KPÖ/Links.

WIEN/HIETZING. In Hietzing haben zwei Parteien genug Unterstützungserklärungen gesammelt, um bei der Bezirksvertretungswahl antreten zu können. Neben den etablierten Parteien wie SPÖ, FPÖ, ÖVP, Grüne und Neos, die bereits im Bezirksparlament vertreten sind, werden auch KPÖ/Links und das Team HC Strache auf dem Wahlzettel stehen. Die Bierpartei, die in der Vergangenheit bei der Wahl 2020 1,22 Prozent der Stimmen in Hietzing erhielt, wird diesmal nicht an dem Wahlprozess teilnehmen. KPÖ/Links erzielte im Jahr 2020 1,23 Prozent, während das Team HC Strache mit 1,76 Prozent ebenfalls nicht in das Bezirksparlament einziehen konnte.

Fokus auf Parkplätze und leistbares Wohnen

KPÖ und Links treten erneut als KPÖ/Links an, mit der Hoffnung, diesmal einen Platz im Bezirk Hietzing zu gewinnen. Angeführt wird die Liste von Antonia Bleier, einer 28-jährigen Sozialpädagogin und aktiven Mitglied von Links. Ihr Hauptziel ist, leistbares Wohnen für alle Bewohner zu fördern, was in Anbetracht der steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten in Wien eine drängende Angelegenheit ist. Die KPÖ/Links setzt auf eine soziale und gerechte Wohnungspolitik, die allen Menschen in dem Bezirk zugutekommt.

Günter Kasal, der prominenteste Kandidat des Teams HC Strache, hat in der politischen Landschaft Hietzings eine lange Karriere hinter sich. Nachdem er viele Jahre für die FPÖ tätig war, gehört er seit 2020 dem Team HC Strache an. Aktuell ist er der Spitzenkandidat sowohl im Bezirk Hietzing als auch in Favoriten, einem der bevölkerungsreichsten Bezirke Wiens. Kasal setzt sich für den Erhalt von Parkplätzen und die Sicherheit in den Wohngegenden ein, und fordert eine stärkere Bürgerbeteiligung in politischen Entscheidungen. Diese Themen sind besonders relevant, da viele Wienerinnen und Wiener mit Parkplatzmangel und Sicherheitsbedenken in ihren Vierteln zu kämpfen haben.

Das könnte dich auch interessieren:

Was die Bezirksvertretung in Hietzing alles kann

Post rechnet mit 250.000 beantragten Wahlkarten

Strache selbst steht in der Donaustadt zur Wahl