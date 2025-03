Wien Wetter: Milde Temperaturen am Mittwoch, Regen am Donnerstag

Am Mittwoch bleibt das Wetter in Wien weiterhin mild, mit Temperaturen, die bis zu 20 Grad erreichen. Ab Donnerstag wird der Wetterumschwung jedoch spürbar, da Regen erwartet wird und die Temperaturen zum Ende der Woche merklich sinken.

In der österreichischen Hauptstadt Wien wird am Mittwoch, den 12. März, ein mildes Frühjahrswetter genossen. Der Tag beginnt mit Nebel und Hochnebel, der sich im Laufe des Morgens ausbreitet. Obwohl die Sonne zunächst noch durch die Wolken blinzelt, werden die Wolken im Laufe des Tages zunehmend dichter. Am Nachmittag sorgt ein auffrischender Südwind für den Anstieg der Temperaturen auf angenehme 17 bis 20 Grad Celsius.

Abkühlung und Regen am Donnerstag und Freitag



Der Donnerstag, 13. März, bringt trübes und regnerisches Wetter. Im Verlauf des Tages wechseln sich immer wieder Wolken und sonnige Abschnitte ab, jedoch bleibt die Witterung unbeständig, mit der Möglichkeit von Regenschauern. Der Westwind weht stellenweise kräftig und die Höchsttemperaturen erreichen nur etwa 15 Grad Celsius. Obwohl der Wetterbericht Regen ankündigt, sind auch Auflockerungen möglich, die Sonnenschein bringen könnten.

Der Regen wird am Freitag zunehmend kräftiger. (Symbolbild) | Foto: Carrie Borden/Unsplash

Am Freitag, den 14. März, wird der Himmel dann von dichten Wolken bedeckt sein und der Regen wird tendenziell kräftiger. Am Abend wird ein spürbarer Westwind auftreten, und die Temperaturen sinken merklich auf nur noch etwa 8 bis 9 Grad Celsius. Diese Abkühlung steht in starkem Kontrast zu den frühlingshaften Bedingungen der vorangegangenen Tage.

