Wien-Wetter: Nach intensiver Hitze steigt am Donnerstag die Unwettergefahr

WIEN. Der Donnerstag kündigt sich für Wien mit rekordverdächtigen Temperaturen an: Zunächst dominieren hohe Werte, während am späten Nachmittag, beginnend vom Wienerwald, die Gefahr für Unwetter über die Donaumetropole steigt. In den letzten Jahren wurden solche Wetterextreme durch den Klimawandel verstärkt, was die Vorhersagen für solche Bedingungen umso dringlicher macht.

Der private Wetterdienst Kachelmannwetter warnt auf ihren sozialen Medien: „Achtung: Morgen zunächst große Hitze im Osten mit bis zu 37 oder 38 Grad und dann etabliert sich nachmittags/abends eine markante Unwetterlage mit der Gefahr durch Hagel, Sturm und Wolkenbruch in Niederösterreich und Wien.“

Bereits am Vormittag sollen die Temperaturen in der Ostregion rasant ansteigen. Für Wien werden Höchstwerte zwischen 34 und 38 Grad prognostiziert. Bis zum frühen Nachmittag bleibt es meist sonnig, begleitet von einem mäßigen Südostwind. Doch sobald der Abend naht, könnte sich die Wetterlage rapide ändern: Die Luftfeuchtigkeit steigt, und damit auch die Wahrscheinlichkeit für heftige Gewitter, besonders in und um Wien.

Am Wochenende weniger Hitze



Am Freitag wird die drückende Hitze vorübergehend verschwinden. Es bleibt zwar sommerlich, doch die Temperaturen sind mit einem Höchstwert von etwa 30 Grad deutlich angenehmer. Der Tag wird von Sonnenschein dominiert, wobei am Nachmittag und Abend einige kurze Regenschauer möglich sind.

Am Samstag wird das Wetter freundlich bleiben, aber es wird leicht wechselhaft sein. Sonne und dichtere Wolken wechseln sich ab, während Regen kaum eine Rolle spielt. Die Temperaturen halten sich weiterhin auf sommerlichem Niveau mit Höchstwerten um 30 Grad.

Generell wird empfohlen, sich bei dieser Hitze so gut wie möglich abzukühlen, insbesondere für ältere Menschen, Personen mit Kreislaufproblemen und Kleinkinder. Tipps für Abkühlungsmaßnahmen sowie Rückzugsorte in Wien während extremer Temperaturen werden in weiteren Artikeln angesprochen.

