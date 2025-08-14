Wien-Wetter: Sonniges Sommerwochenende mit hohen Temperaturen

Ein heißes, langes Wochenende steht den Wienerinnen und Wienern bevor, mit besonders schönem Wetter heute. Am Samstag und Sonntag sind jedoch zeitweise Regenschauer und Gewitter möglich.

WIEN. Der heutige Feiertag verspricht Kaiserwetter: Den ganzen Freitag über können sich die Wiener auf strahlenden Sonnenschein und hohe Temperaturen freuen. Während des Tages sind nur einige harmlose Wolken am Himmel zu sehen, und der Wind weht schwach, was perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten schafft. Die Frühtemperaturen liegen bei angenehmen 21 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen die 35-Grad-Marke erreichen können. Solche Temperaturen sind nicht ungewöhnlich für einen Augusttag in Wien, wo im Sommer oft hochsommerliche Werte gemessen werden.

Am Samstag, den 16. August, wird das Wetter jedoch unbeständiger. Der Vormittag beginnt noch mit sonnigen Abschnitten, während sich am Himmel einige Wolken zeigen. Am Nachmittag erhöhen sich die Chancen auf Schauer und Gewitter, die typisch für die späten Sommermonate sind. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest, was eine willkommene Abkühlung bringen könnte. Die Frühtemperaturen steigen auf etwa 23 Grad, und die Höchstwerte erreichen etwa 32 Grad. Dies stellt ein leichtes Absinken im Vergleich zu Freitag dar, könnte aber dennoch einen schönen Tag für Unternehmungen im Freien bieten.

Regen am Sonntag möglich

Am Sonntagmorgen könnten noch einige Restwolken vom Vortag am Himmel verweilen. Tagsüber überwiegt jedoch der Sonnenschein, bevor sich Quellwolken bilden, die vor allem am Nachmittag Regen bringen können. Diese Schauer könnten mit Gewittern einhergehen, was zu einer gewissen Vorsicht bei etwaigen Outdoor-Veranstaltungen führen sollte. Der Wind weht aus Nordwest bis Nord und bleibt moderat. Die Frühtemperaturen beginnen bei etwa 21 Grad, während die Höchsttemperaturen auf etwa 31 Grad steigen. Solche Wetterbedingungen sind in Wien nicht untypisch, besonders in den Übergangsmonaten des Spätsommers.

Mehr Nachrichten aus Wien:

Das Wiener Theatermuseum, eine wichtige kulturelle Institution, erhält bis 2026 ein umfassendes Facelift, um die Ausstellungen zu modernisieren und neue Besucher anzuziehen.

Ein roter Teppich wird für die Premiere von „Das Kanu des Manitu“ in Wien ausgerollt, was zeigt, dass die Kultur- und Veranstaltungsszene in voller Blüte steht.

Die Wiener Bevölkerung wird auch darüber informiert, wo man lieber nicht ins Wasser springen sollte, insbesondere in Bezug auf Hygiene- und Sicherheitsstandards in einigen Gewässern der Stadt.