Wien Wetterupdate: Sonniger Mittwoch mit sommerlichen 26 Grad am 1. Mai

Der April endet mit viel Sonne und Temperaturen um die 22 Grad, während der Mai mit sommerlichen 26 Grad startet. Die kommenden Tage versprechen schönes Wetter in Wien.

WIEN. Der Dienstag war einfach traumhaft in Wien. Auch am Mittwoch, dem 30. April, soll es ähnlich angenehm bleiben. Am letzten Tag des Monats, kurz vor dem Feiertag, zeigt sich die Sonne in voller Pracht. Obwohl einige durchziehende Wolkenfelder versuchen, die Wetterlage zu trüben, werden diese den sonnigen Eindruck nicht wesentlich beeinträchtigen. Laut den Meteorologen wird die Stadt mit hellblauem Himmel und angenehmen Temperaturen verwöhnt.

Nachts sinkt die Temperatur auf angenehm kühle 7 Grad, aber am Morgen werden bereits 13 Grad erreicht. Im Laufe des Tages wird es weiterhin warm und die Temperaturen können bis zu 22 Grad steigen. Dies ist perfekt geeignet, um Zeit im Freien zu verbringen, egal ob in einem der vielen Parks oder bei einem Kaffee auf einer der zahlreichen Terrassen der Stadt.

26 Grad am Tag der Arbeit

Der 1. Mai, bekannt als Tag der Arbeit, schaut ebenfalls sonnig und warm aus. Bereits am Morgen wird der Hochdruckeinfluss zu spüren sein, der ein ruhiges und freundliches Wetter verspricht. Die Meteorologen erwarten viele Sonnenstunden und nur wenige Wolken, sodass es ideal für Outdoor-Aktivitäten ist.

Ein schwacher bis mäßiger Wind, der meist aus nordöstlicher Richtung weht, bringt Temperaturen bis zu 26 Grad mit sich. Dies schafft die perfekte Kulisse für Grillmöglichkeiten im Freien oder entspannte Ausflüge in die Natur, die für diesen Feiertag typisch sind. Viele Wiener werden die Gelegenheit nutzen, um sich mit Familie und Freunden zu treffen und den Frühlingsbeginn in vollen Zügen zu genießen.

