Wien wird zum Forschungslokal: Wissenschaftsfestival Pint of Science startet in 10 Wiener Gaststätten

Wissenschaftsfestival „Pint of Science“ startet in Wiener Lokalen

In Wien beginnt am 18. Mai das Wissenschaftsfestival „Pint of Science“. An drei Abenden werden bis 20. Mai an zehn Standorten in der Stadt Vorträge und Gesprächsrunden angeboten.

Das jährliche Festival bringt Forschung in Lokale und verbindet Einblicke in den aktuellen Stand der Wissenschaft mit Getränken.

Bei „Pint of Science“ wird Wissenschaft in Wirtshäusern und Bars präsentiert. Zu den teilnehmenden Lokalen in Wien zählen unter anderem das Tachles in der Leopoldstadt, das WerkzeugH in Margareten und das GRU am Alsergrund. Insgesamt nehmen zehn verschiedene Standorte teil.

Thematisch reicht das Programm von schwarzen Löchern und Künstlicher Intelligenz bis zur Medizin der Zukunft. Die Vortragenden kommen aus Bereichen wie Medizin, Psychologie, Klimaforschung, Astrophysik und Künstliche Intelligenz und sollen Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten geben.

Im Cafe Henriette in Meidling steht die Veranstaltung „Zählen, Strahlen, Staunen“ auf dem Programm. Dort geht es darum, wie Mathematik und Physik bei der Wahl helfen können. Im Beavers Pub in Margareten findet eine Veranstaltung zu Flüssen und Klimawandel statt; unter dem Titel „Flüsse & Haifossilien: Überleben in der Krise“ werden Überlebensstrategien von Haien behandelt.

Nach Angaben der Organisatorinnen und Organisatoren sollen bei „Pint of Science“ direkte Gespräche zwischen Forschenden und Publikum möglich sein. Die Vortragenden verzichten dabei bewusst auf komplizierte Fachsprache, Besucherinnen und Besucher können Fragen stellen und mit den Forschenden ins Gespräch kommen.

Leiterin Lisa Recnik beschreibt das Konzept so: „Wir holen die Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm ins Wirtshaus – dorthin, wo Menschen ins Gespräch kommen.“ Ziel des Festivals ist es, Forschung an Orte des Alltags zu bringen.

Für die Veranstaltungen in Wien ist eine Platzreservierung notwendig. Einige Termine sind bereits ausverkauft, für andere sind noch Karten erhältlich.

„Pint of Science“ wurde 2012 in Großbritannien gegründet und findet mittlerweile weltweit an vielen verschiedenen Standorten statt. In Österreich steigt das Interesse den Angaben zufolge seit mehreren Jahren. Neben Wien gibt es heuer auch Veranstaltungen in Graz, Salzburg, Innsbruck und St. Pölten.