Wien: Wohnungsknappheit verschärft sich, besonders bei Mietpreisen

Der Wohnungsmarkt in Wien steht vor einer signifikanten Herausforderung. Branchenexperten berichten von einer steigenden Verknappung des Angebots, was auf die geringen Neubauzahlen und das anhaltend hohe Nachfrageverhältnis zurückzuführen ist. Laut aktuellen Daten des Immobilienberaters EHL wurden im ersten Halbjahr 2025 lediglich etwa 10.000 Wohnungen fertiggestellt, was einen drastischen Rückgang gegenüber den Vorjahren darstellt. Besonders im Sektor der Mietwohnungen wird diese Kluft deutlich.



Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind bereits jetzt spürbar, und viele in der Branche erwarten, dass sich die Situation weiter zuspitzen wird.

Wie die aktuellen Zahlen von EHL belegen, wurde im Vergleich zum Vorjahr ein erheblicher Rückgang in Bezug auf die Fertigstellungen beobachtet. Im gleichen Zeitraum 2024 wurden über 12.000 neue Wohneinheiten und 2023 sogar mehr als 14.000 Einheiten realisiert. Dies verdeutlicht die gestiegenen Herausforderungen, die der Wohnungsmarkt in der österreichischen Bundeshauptstadt derzeit erlebt.

Nachfrage übersteigt Angebot



Der Rückgang in der Anzahl der neuen Wohnungen hat insbesondere Auswirkungen auf den Mietmarkt. Viele der aktuellen Neubauprojekte sind eher auf den Verkauf als auf die Vermietung ausgerichtet, und die laufende Mietpreisbremse sowie Unsicherheiten bezüglich potenzieller Marktinterventionen verlagern das Angebot zunehmend in Richtung Eigentum. EHL hebt hervor, dass diese Faktoren das ohnehin schon knappe Angebot an Mietwohnungen weiter unter Druck setzen.