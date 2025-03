Wiener Akademikerball: Eingeschränkte Bim- und Busverbindungen am Freitag

Der Wiener Akademikerball sorgt traditionell für zahlreiche Demonstrationen im Stadtgebiet. Infolge dieser Proteste müssen die Wiener Linien ihre Fahrpläne für Straßenbahnen und Busse anpassen. Ihr bekommt hier einen umfassenden Überblick über die Veränderungen.

WIEN. Jedes Jahr findet am Abend des Akademikerballs eine Reihe von Protesten gegen dieses umstrittene Ereignis der Wiener Ballsaison statt. In diesem Jahr ist mindestens eine Demonstration geplant, die als Marsch vom Universitätsring über den Hohen Markt bis zum Stephansplatz führen wird.

Ab 17 Uhr sind bereits Sperren des Rings vorgesehen, wobei der Bereich zwischen Operngasse und Wipplingerstraße betroffen ist. MeinBezirk hat alle notwendigen Informationen für die Wiener Bevölkerung zusammengefasst:

Akademikerball mit Sperren und Platzverbot

Nicht nur für Autofahrer wird es schwierig, auch die Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel müssen sich auf erhebliche Umstellungen einstellen. Die Wiener Linien haben angekündigt, dass eine Vielzahl von Anpassungen des Fahrplans nötig sein werden, um den Anforderungen der Demonstrationen gerecht zu werden. MeinBezirk listet alle Änderungen auf, die von 16 bis etwa 22 Uhr in Kraft treten werden.

Linien D und 2 geteilt

Die Straßenbahnlinie D wird in diesem Zeitraum geteilt, so dass kein Betrieb zwischen Schwarzenbergplatz und Börse stattfinden wird. Die Linie 1 wird ebenfalls umgeleitet und verkehrt in beiden Richtungen über den Hauptbahnhof, Rennweg und Landstraße, anstatt der gewohnten Route zwischen Kliebergasse und Hintere Zollamtstraße, so das städtische Verkehrsunternehmen.

Auch die Linie 2 wird getrennt geführt, mit einem eingeschränkten Betrieb zwischen Ring/Volkstheater und Schwedenplatz. Die Linie 43 verkehrt nur zwischen Neuwaldegg und Alser Straße, während die Linie 44 ausschließlich zwischen Ottakring/Maroltinergasse und Johann-Nepomuk-Berger-Platz fährt. Darüber hinaus wird die Bim-Linie 71 nur zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz im Einsatz sein.

Drei Buslinien eingestellt

Zusätzlich werden mehrere Buslinien betroffen sein. Die Linien 1A, 2A und 3A werden ab etwa 16 Uhr eingestellt, während die Linie 74A lediglich zwischen St. Marx und Landstraße fährt. „Bitte beachten Sie, dass die genannten Verkehrsmaßnahmen nicht zwingend gleichzeitig umgesetzt werden müssen. Je nach Verlauf der Demonstration und der Freigabe von Strecken werden die betroffenen Linien umgehend wieder normalisiert,“ so die Wiener Linien. Darüber hinaus könnten auch weitere Linien durch die Demonstrationen beeinträchtigt werden. Aktuelle Informationen sind in der WienMobil-App oder online unter wienerlinien.at verfügbar.

Mehr zum Thema:

Das waren die größten Aufreger der WKR-Bälle

Protest in der City geplant, prominente Teilnehmer erwartet