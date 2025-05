Wiener Bezirksimkerei: Entstehung des süßen „Margaretner“ Honigs

Seit über einem Jahrzehnt sorgt die Wiener Bezirksimkerei dafür, dass Bienenvölker in verschiedenen Teilen Wiens ein Zuhause finden. Regelmäßig werden neue Standorte erschlossen, und auch im Bezirk Margareten leisten Sumsi, Maja und Co. fleißig ihre Arbeit und produzieren köstlichen Honig mit einzigartigen Geschmacksnuancen.

WIEN/MARGARETEN. Im Jahr 2011 entdeckte Matthias Kopetzky durch einen Freund seine Leidenschaft für die Imkerei. Kurz darauf begann er, seine ersten Bienenvölker auf einer Dachterrasse in Meidling unterzubringen. Diese Entscheidung markierte den Anfang seiner Reise in die Welt der Bienenzucht.

Nach zwei Jahren Erfahrung gründete er die Wiener Bezirksimkerei, ein innovatives Unternehmen, das mittlerweile Bienenvölker im gesamten Stadtgebiet von Wien betreut. Zu den aktuell besetzten Standorten gehört auch der 5. Bezirk.

In Margareten hat die Wiener Bezirksimkerei ihren Hauptsitz in der Arbeitergasse 6, wo Bienen an drei Standorten ein Zuhause gefunden haben. Neben dem Hotel IBIS und der HTL Spengergasse sind Bienenvölker auch am Franziskusspital in der Nikolsdorfgasse untergebracht.

Nachhaltig in die Zukunft

Die Ansiedlung der schwarz-gelben Insekten erfolgt nicht zufällig. Unternehmen übernehmen eine Patenschaft für die Bienenvölker, die häufig mit einem Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz einhergeht. So setzt beispielsweise die HTL Spengergasse ein positives Beispiel: Seit 2004 ist die Schule als „Ökolog-Schule“ anerkannt und wurde mehrfach als „Ökoprofitbetrieb“ ausgezeichnet. Der hier produzierte Honig zeichnet sich durch ein spezielles Aroma aus, das als fischig, zitrus-mentholig und blumig süß beschrieben wird – dieser besondere Honig trägt den Namen „Der Margaretner“.

Ganz Wien in einem Glas

Im Fokus der Wiener Bezirksimkerei steht die Produktion verschiedener Lagenhonige. Die Bienenstöcke sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, wodurch jede Sorte Honig den Charakter der jeweiligen Umgebung widerspiegelt. In der Josefstadt besuchen die Bienen beispielsweise blühende Wiesenkräuter, während sie in der Wieden Kastanienblüten und die Begrünung am Karlsplatz anfliegen.

Die Idee für die Lagenhonige entstand, als Kopetzky und seine Schwägerin bemerkten, wie unterschiedlich die Geschmäcker der Honige aus verschiedenen Bezirken sind. Dieser kreative Ansatz hat dazu geführt, dass die Wiener Bezirksimkerei in nur zwölf Jahren ein beachtliches Bienen- und Honigrepertoire aufgebaut hat, mit Bienenvölkern, die in insgesamt 46 Standorten in der ganzen Stadt aktiv sind. Sogar am Flughafen Wien finden sich Bienenstöcke auf dem Dach des NH-Hotels.

Auf der Webseite der Wiener Bezirksimkerei findet man eine Übersicht über alle Standorte sowie die jeweiligen Geschmacksprofile. Zudem können Interessierte unter www.wiener-bezirksimkerei.at die Geschäfte finden, die den Honig im Sortiment haben.

Mehr zum Thema:

Summende Helden in blühender Vielfalt

Hier wohnen die fleißigsten Bienen von der Wieden

Im ÖJAB Neumargareten zogen 250.000 neue Bienen ein