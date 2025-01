Wiener BezirksLIGA Debüt: Tischtennis vereint Bezirke und Menschen

1. Wiener Tischtennis BezirksLIGA Event: Ein unvergleichlicher sportlicher Beginn für Wien



Am 18. Jänner 2025 fand in der Halle des Wiener Tischtennis Vereins – Tischtennis Hobby Wien in Wien Floridsdorf – das erste Event der neu ins Leben gerufenen Wiener Tischtennis BezirksLIGA statt. Diese Liga unterscheidet sich von allen anderen Mannschaftsbewerben in Wien durch ein einzigartiges Konzept: Die teilnehmenden Spielerinnen und Spieler repräsentieren ihren eigenen Bezirk und bringen damit die sportliche Identität direkt an die Tischtennis-Standorte. Dieses innovative Format fördert nicht nur die Teilnahme, sondern stärkt auch den Zusammenhalt zwischen den Bezirken und macht den Sport für alle Wienerinnen und Wiener zugänglich.

Ein einfaches, lebendiges Spielsystem

Das Regelwerk der BezirksLIGA ist ganz bewusst einfach gehalten: Mindestens zwei Spielerinnen oder Spieler eines Bezirks treten gegen ein anderes Team an. Jede Begegnung umfasst zwei Einzelspiele und ein Doppel, das im Falle eines Punktegleichstandes die Entscheidung bringt. Die Ergebnisse werden digital über eine App erfasst, und die erzielten Punkte fließen direkt in die Gesamtwertung des jeweiligen Bezirks ein. Diese Gesamtwertung ist HIER zugänglich.

Erfolgreicher Start mit großer Teilnehmerzahl

Bereits beim Auftaktevent nahmen elf Teams, darunter sieben Bezirksvertretungen, teil. Über 30 spannende Tischtennisbegegnungen zwischen den Wiener Bezirken wurden an einem einzigen Tag ausgetragen. Die spannenden und hart umkämpften Spiele verdeutlichten eindrucksvoll die Begeisterung der Wiener Bevölkerung für den Tischtennissport.

Es wird jedoch nicht nur in Hallen gespielt! Mit über 260 öffentlichen Tischtennistischen, die von der Stadt Wien kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sowie den Sport & Fun-Hallen in Favoriten, Leopoldstadt, Ottakring und Donaustadt, bietet die BezirksLIGA zahlreiche Spielmöglichkeiten in der gesamten Stadt.

Ein barrierefreies Projekt – für alle Wiener Bezirke

Der Wiener Tischtennis Verein – Tischtennis Hobby Wien – ist besonders stolz darauf, diese Initiative ohne Nenn- oder Mitgliedsgebühren sowie ohne Unterstützung regionaler Verbände ins Leben gerufen zu haben. „Veraltete Strukturen würden diese Innovation nur behindern“, hebt der Verein hervor. Ziel ist es, allen Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder Spielstärke den Zugang zu diesem faszinierenden Sport zu ermöglichen.

Jetzt mitmachen und Wien zum Tischtennis-Hotspot machen!

Diese Wiener Tischtennis BezirksLIGA lebt von der Vielfalt und dem Engagement der Wiener Bezirke. Deshalb ruft Tischtennis Hobby Wien dazu auf, Teil dieses einzigartigen Projekts zu werden. Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, wie dieser Sport Menschen begeistern und verbinden kann!

Interessierte Teams oder Einzelpersonen können sich ganz einfach und kostenlos anmelden. Schicken Sie dazu eine E-Mail mit dem Betreff „Tischtennis im Wiener Bezirk“ an [email protected].

Gemeinsam schaffen wir eine neue, dynamische Form des Tischtennis in Wien – für eine Stadt, die den Sport liebt und lebt!