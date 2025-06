Wiener City & Ottakring: Demonstrationen für Srebrenica und Palästina verursachen Verkehrsbehinderungen

Zwei Demonstrationen am Wochenende in Wien bringen erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich. Alle relevanten Informationen hat MeinBezirk im Überblick für dich zusammengestellt.

WIEN/INNERE STADT/OTTAKRING. Am Samstagnachmittag müssen Autofahrer in der Wiener Innenstadt sowie rund um den Äußeren Hernalser Gürtel mit deutlichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Laut Angaben des Mobilitätsclubs ÖAMTC sind zwei große Demonstrationen erwartet, bei denen mehrere Tausend Teilnehmende erwartet werden. Dies wird wahrscheinlich zu temporären Straßensperren führen, vor allem in stark frequentierten Bereichen.

Ab etwa 16.30 Uhr startet ein Demonstrationszug unter dem Motto „Gedenken an die Opfer des Völkermords in Srebrenica“. Die Route führt von der Mariahilfer Straße über die Babenbergerstraße und den Ring bis zum Maria-Theresien-Platz. In dieser Situation sind Sperren der Zweierlinie zwischen Getreidemarkt und Burggasse sowie des Rings ab der Oper und dem Schwarzenbergplatz zu erwarten. Insbesondere die Lothringer Straße ab dem Schwarzenbergplatz, die Friedrichstraße sowie die Linke Wienzeile werden voraussichtlich von Verzögerungen betroffen sein.

Die Wiener Linien informieren, dass der Betrieb der City-Buslinien 1A, 2A und 3A möglicherweise eingestellt werden könnte, je nachdem, wie sich die Demo entwickelt. Eine Sprecherin hat jedoch angegeben, dass gegenwärtig nicht mit Einschränkungen zu rechnen sei. „Es kann somit sein, dass die genannten Linien in Betrieb bleiben oder alternative Maßnahmen getroffen werden müssen. Bitte beachten Sie daher vor Fahrtantritt unsere Echtzeitinformationen“, wird auf der Betriebsinfo-Seite der Wiener Linien empfohlen.

Eine zweite Demo startet in Ottakring



Parallel dazu wird im 16. Bezirk eine weitere Kundgebung mit dem Titel „Für das palästinensische Volk“ stattfinden. Die Marschroute führt vom Yppenplatz über die Schellhammergasse und den Äußeren Hernalser Gürtel bis zum Urban-Loritz-Platz. Auch hier sind ab der Jörgerstraße erhebliche Staus und Verzögerungen zu erwarten.

Der ÖAMTC rät eindringlich, öffentliche Verkehrsmittel, insbesondere die U-Bahnlinien, zu nutzen, um den betroffenen Bereichen großräumig auszuweichen. Dies ist besonders ratsam, um nicht in die Staus zu geraten, die beide Demonstrationen mit sich bringen könnten.

