Wiener Club ‚Bettel-Alm‘: Betreiber insolvent – Investor dringend gesucht

Kürzlich berichtete MeinBezirk darüber, dass die Muttergesellschaft hinter dem Betreiber des Nachtlokals „Bettel-Alm“ insolvent sei. In den neuesten Entwicklungen hat es nun auch die Betreibergesellschaft selbst getroffen. Am Montag wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet.

WIEN/INNERE STADT. Bereits seit dem 12. August steht das nächste, renommierte Tanzlokal in Wien wegen finanzieller Schwierigkeiten in den Schlagzeilen. Damals wurde bekannt, dass die „Salchenegger GmbH“ insolvent ist. Diese ist die alleinige Eigentümerin der „Der Bettelstudent Betriebs GmbH“, welche – wie der Name bereits vermuten lässt – die bekannte „Bettel-Alm“ betreibt.

Nun ist auch die Betriebsgesellschaft ein Fall für das Wiener Handelsgericht. Laut aktuellen Informationen vom KSV1870, datierend auf den 25. August, wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung für die „Der Bettelstudent Betriebs GmbH“ eröffnet. Die Diskothek, die seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Wiener Nachtleben-Kultur ist, veranstaltete auch eine Vielzahl von Events, was zur hohen Bekanntheit beigetragen hat.

Die Passiva belaufen sich auf rund 420.000 Euro, und etwa zwölf Gläubiger sind betroffen. Die Insolvenz wird maßgeblich auf Umsatzrückgänge zurückgeführt, die durch ein geändertes Ausgeh- und Konsumverhalten des Zielpublikums verursacht wurden. Solche Veränderungen sind nicht nur auf die aktuelle wirtschaftliche Lage und Inflation zurückzuführen, sondern reflektieren auch einen weltweiten Trend, bei dem jüngere Generationen ihre Freizeitaktivitäten zunehmend neu definieren und auf alternative Unterhaltungsformen ausweichen.

Unternehmen sucht nach Investoren

Die Verantwortlichen des Unternehmens streben eine Sanierung an und bieten den Gläubigern eine Rückzahlungsquote von 20 Prozent an, die innerhalb von zwei Jahren zu begleichen sein soll. Die Finanzierung dieser Sanierungsplanquote soll entweder durch den Fortbetrieb des Nachtlokals oder durch den Einstieg eines Investors gesichert werden. Es gibt bereits Gespräche mit potenziellen Investoren aus der Gastronomiebranche, die den Betrieb unterstützen könnten.

In einer offiziellen Mitteilung betonen die Betreiber, dass „der Betrieb der ‚Bettel-Alm‘ vorläufig weitergeführt wird und die Arbeitsplätze von neun Mitarbeitern gesichert bleiben.“ Zudem wird betont, dass die Fortführung „durch einen renommierten Investor aus der Gastronomie-Szene gesichert“ werden kann. Gespräche befinden sich auf einem fortgeschrittenen Stand, was Hoffnung auf eine positive Wende gibt.

„Bettelstudent“ nicht betroffen

Wichtig zu erwähnen ist, dass das Gastronomielokal „Bettelstudent“ selbst nicht von dem Insolvenzverfahren betroffen ist und nicht von der insolventen Gesellschaft betrieben wird. Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 7. Oktober 2025 anmelden. Die allgemeine Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 21. Oktober statt, während die Sanierungsplantagsatzung für den 25. November angesetzt ist.

Bettel-Alm plant, den Betrieb trotz des Insolvenzantrags fortzuführen.