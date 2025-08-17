Wiener dazu: Stellungnahmen von Kammer, Stadt und Gewerkschaft zu Sonntagsöffnungen

Immer wieder gibt es Diskussionen über die Möglichkeit, am Sonntag einzukaufen. Eine aktuelle Umfrage wirft erneut Fragen auf und beleuchtet die divergierenden Meinungen von Wirtschaftskammer, Gewerkschaft und Stadt zu dieser Thematik.
WIEN. Wienerinnen und Wiener sind es gewohnt, ihre Einkäufe nur an sechs Tagen der Woche zu erledigen. Für viele Touristinnen und Touristen ist dies jedoch eine Ungewöhnlichkeit, da in vielen europäischen Ländern Geschäfte das ganze Wochenende über geöffnet sind. In Wien sorgt die Diskussion über Sonntagsöffnungen bereits seit Jahren für Kontroversen.
Eine aktuelle Umfrage des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) zeigt, dass 63 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass sie gerne am Sonntag einkaufen würden. MeinBezirk berichtete:
Aber nicht nur die Meinungen der Bevölkerung sind geteilt, auch innerhalb der Wirtschaftskammer Wien (WKW), der Stadtverwaltung und der Gewerkschaft gibt es unterschiedliche Ansichten und Vorschläge.
Tourismuszonen und Familienbetriebe
Die WKW plädiert für die Einführung sogenannter Tourismuszonen in Wien. In diesen Zonen würden Händler:innen die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, ob sie am Sonntag öffnen möchten oder nicht. Die Möglichkeit, in besonders touristisch frequentierten Stadtteilen Umsätze zu steigern, stellt einen erheblichen Vorteil dar. Ein Sprecher der WKW betont, dass dies eine betriebswirtschaftliche Entscheidung für die Geschäfte darstellt, die auf lokale Gegebenheiten abgestimmt werden könnte.
Keine Unterstützung durch die Gewerkschaft
Die Gewerkschaft GPA hat jedoch eine klare Abneigung gegen Sonntagsöffnungen. Ein Sprecher betont, dass die vielfältigen Meinungen innerhalb der Gewerkschaft die Interessen der Handelsangestellten widerspiegeln. Für die Beschäftigten bringen Sonntagsöffnungen wenig Vorteile – allenfalls wenige Betriebe könnten davon profitieren, während Herausforderungen wie erhöhtes Verkehrsaufkommen und fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten bestehen würden.
Die GPA sieht die Chance auf ein baldiges Gesetzesänderung in diesem Bereich als äußerst gering. Weder auf Bundes- noch auf Stadtebene sei die Thematik Teil eines aktuellen Regierungsprogramms, was eine umfassende Diskussion erschwert. Trotz der Überlegung von über 60 Prozent der Wiener:innen, gerne am Sonntag einkaufen zu wollen, bezieht dies nicht automatisch eine Mehrheit für eine gesetzliche Änderung mit ein.
Ständige Kontrollen
Das Thema wird auch regelmäßig vom Wiener Marktamt überprüft. Dort werden Geschäfte kontrolliert, die möglicherweise gegen die Sonntagsöffnungszeiten verstoßen. Ein Sprecher erläutert, dass im Stadtgebiet rund 150 Geschäfte am Sonntag geöffnet haben, wobei dies nur teilweise legal ist. Ein Anstieg oder Rückgang in diesem Bereich sei nicht festzustellen; die Zahl der Sonntagsöffnungen bleibe über Jahre konstant.
