Wiener dazu: Stellungnahmen von Kammer, Stadt und Gewerkschaft zu Sonntagsöffnungen

Immer wieder gibt es Diskussionen über die Möglichkeit, am Sonntag einzukaufen. Eine aktuelle Umfrage wirft erneut Fragen auf und beleuchtet die divergierenden Meinungen von Wirtschaftskammer, Gewerkschaft und Stadt zu dieser Thematik.

WIEN. Wienerinnen und Wiener sind es gewohnt, ihre Einkäufe nur an sechs Tagen der Woche zu erledigen. Für viele Touristinnen und Touristen ist dies jedoch eine Ungewöhnlichkeit, da in vielen europäischen Ländern Geschäfte das ganze Wochenende über geöffnet sind. In Wien sorgt die Diskussion über Sonntagsöffnungen bereits seit Jahren für Kontroversen.

Eine aktuelle Umfrage des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) zeigt, dass 63 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass sie gerne am Sonntag einkaufen würden. MeinBezirk berichtete:

Mehrheit der Wiener:innen wünscht sich Sonntagsöffnung.

Aber nicht nur die Meinungen der Bevölkerung sind geteilt, auch innerhalb der Wirtschaftskammer Wien (WKW), der Stadtverwaltung und der Gewerkschaft gibt es unterschiedliche Ansichten und Vorschläge.

Tourismuszonen und Familienbetriebe

Die WKW plädiert für die Einführung sogenannter Tourismuszonen in Wien. In diesen Zonen würden Händler:innen die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, ob sie am Sonntag öffnen möchten oder nicht. Die Möglichkeit, in besonders touristisch frequentierten Stadtteilen Umsätze zu steigern, stellt einen erheblichen Vorteil dar. Ein Sprecher der WKW betont, dass dies eine betriebswirtschaftliche Entscheidung für die Geschäfte darstellt, die auf lokale Gegebenheiten abgestimmt werden könnte.