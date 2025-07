Wiener Ehrung: ESC-Gewinner JJ erhält den Goldenen Rathausmann

Der Gewinner des Eurovision Song Contest 2025, der Countertenor JJ, wurde am Dienstag von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit dem Goldenen Rathausmann geehrt.

WIEN. Johannes Pietsch, besser bekannt als JJ, erschien am Dienstag zusammen mit seiner Familie – seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Großvater – im Wiener Rathaus. In dem ehrwürdigen Roten Salon nahm der 24-Jährige den Goldenen Rathausmann von Bürgermeister Michael Ludwig entgegen, eine Auszeichnung, die an herausragende Persönlichkeiten vergeben wird.

Bürgermeister Ludwig würdigte nicht nur JJs beeindruckenden Sieg beim diesjährigen Eurovision Song Contest, sondern hebte auch hervor, dass JJ als erster Österreicher innerhalb einer Woche eine Million Streams auf verschiedenen Musikplatformen generieren konnte. Diese Leistung zeigt, wie sehr die Musik von JJ in Österreich und darüber hinaus geschätzt wird.

Besonders stolz zeigte sich Ludwig darüber, dass JJ an der renommierten Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) studiert. „Seine Erfolge sind ein starkes Zeichen für die Qualität der Ausbildung an unserer Universität“, bemerkte der Bürgermeister und fügte hinzu, dass die Stadt Wien stolze Unterstützung für talentierte Künstler wie JJ leiste.

JJ für ESC 2026 in Wien

Während der Zeremonie war JJ sichtlich bewegt und strahlte von Glück. „Ich bin sprachlos,“ gestand der 24-Jährige. „Es ist eine große Ehre, von der Stadt Wien mit dem Goldenen Rathausmann ausgezeichnet zu werden.“ In seiner Dankesrede würdigte JJ seine Familie sowie seine Unterstützer, die ihn auf seiner musikalischen Reise begleitet haben.

Sein Sieg beim ESC bedeutet, dass Österreich die Möglichkeit hat, Gastgeber des ESC 2026 zu werden, was in der Öffentlichkeit emotionale und teils kuriose Debatten ausgelöst hat. Momentan stehen zwei Städte im Wettbewerb: Wien und Innsbruck, die beide Konzepte für die Ausrichtung des Events eingereicht haben. In einem Interview mit MeinBezirk äußerte JJ den Wunsch, dass Wien als Austragungsort ausgewählt wird, da er eine besondere Verbindung zu seiner Heimatstadt hat.

Bürgermeister Ludwig bekräftigte, dass Wien die besten Chancen hat, den ESC auszurichten. „Wien hat 2025 bereits gezeigt, dass wir einen erfolgreichen ESC organisieren können“, erklärte er. Der wirtschaftliche Nutzen und der touristische Nutzen, den eine Veranstaltung wie der ESC in die Stadt bringt, sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. In der Regel zieht der Contest Touristen aus der ganzen Welt an, was der Stadt zu einem erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung verhelfen kann. Anfang August soll eine endgültige Entscheidung seitens des ORF bekanntgegeben werden.

