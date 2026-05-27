Wiener Festwochen: Mit öffentlicher Debatte zur Entscheidung über Diskussionsrunde mit Tech-Milliardär Peter Thiel

Wiener Festwochen beraten über Diskussion mit Peter Thiel

Im Rahmen der Wiener Festwochen ist eine Diskussion mit Peter Thiel geplant, deren Zustandekommen noch offen ist. Die Entscheidung, ob die Veranstaltung wie vorgesehen stattfindet, soll am Samstag bekannt gegeben werden.

Peter Thiel hat nach Angaben der Wiener Festwochen zugesagt, an der Diskussion teilzunehmen. Zuvor hatten Berichte über seine Einladung bereits Diskussionen ausgelöst.

Geplante Veranstaltung am 7. Juni

Die Festwochen kündigen Thiel als US-amerikanischen Tech-Milliardär an. Er soll am 7. Juni in Wien auftreten und gemeinsam mit Festwochen-Chef Milo Rau sowie dem Theologen Wolfgang Palaver diskutieren. Das Thema der geplanten Veranstaltung lautet „Armageddon und Antichrist? Von der Theologie zur Realpolitik“.

Die Veranstaltung ist im Hotel Intercontinental in Wien vorgesehen, sofern sie wie geplant durchgeführt wird. Für seinen Auftritt bei den Wiener Festwochen soll Peter Thiel keine Gage erhalten.

In einer Aussendung betonen die Wiener Festwochen, in einer Vielzahl von Veranstaltungen Verbindungen zwischen Religion, Tech-Kapitalismus und Realpolitik ausloten zu wollen. Dort heißt es auch, Thiels Antichrist-Vorlesungen hätten weltweit unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Öffentliche Debatte über das Stattfinden

Noch vor der endgültigen Entscheidung soll öffentlich diskutiert werden, ob die Diskussion mit Peter Thiel überhaupt stattfindet. Diese Debatte ist für Freitag, den 29. Mai, um 16.00 Uhr im Wiener Theater Odeon geplant.

An der Debatte im Theater Odeon sollen Milo Rau, die leitende Dramaturgin Sara Abbasi, Wolfgang Palaver und die Politikwissenschafterin Monika Mokre teilnehmen. Die Wiener Festwochen wollen mit dieser öffentlichen Diskussion auf kritische Stimmen zum geplanten Auftritt Thiels reagieren.

Die Organisatoren berufen sich dabei auf die im Rahmen der Festwochen vor zwei Jahren ausgerufene „Freie Republik Wien“. Entsprechend der demokratischen Verfassung dieser „Republik“ soll eine Debatte abgehalten werden, in der öffentlich die Gründe für die Einladung von Wolfgang Palaver und Peter Thiel besprochen und alle Meinungen dazu gehört werden.

Auf Basis dieser offenen Debatte wollen die Wiener Festwochen am Samstag, dem 30. Mai, entscheiden, ob die Veranstaltung mit Peter Thiel wie geplant stattfinden kann.

Hintergrund zu Peter Thiel und Palantir

Laut Angaben im Zusammenhang mit der Einladung liefert das von Thiel mitgegründete Unternehmen Palantir Datenanalyse-Software an Streitkräfte verschiedener Länder sowie an US-Regierungsbehörden. Dazu zählt auch die Grenzschutzbehörde US Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Peter Thiel gehörte zudem zu den ersten großen Geldgebern im Wahlkampf Donald Trumps. Der heutige US-Vizepräsident Vance war in einer Investmentfirma Thiels tätig.