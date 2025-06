Wiener Filmcasino: „Köln 75“ erzählt die Geschichte des meistverkauften Klavieralbums.

Im Filmcasino wird demnächst ein fesselnder Film uraufgeführt, der die Entstehung eines historischen Ereignisses beleuchtet. „Köln 75“ erzählt die Geschichte des meistverkauften Klavieralbums aller Zeiten. Zur Premiere erwartet die Zuschauer ein ganz besonderes Event.





WIEN/MARGARETEN. Vera Brandes, 18 Jahre alt, rebellisch und selbstbewusst, setzt alles auf eine Karte, um ihren Traum zu verwirklichen. Ihr Ziel ist es, den legendären Pianisten Keith Jarrett ins Kölner Opernhaus zu holen. Gegen den Widerstand ihrer konservativen Eltern mietet sie die Location. Was Vera Brandes nicht ahnt, ist, dass die improvisierte Klaviersession von Keith Jarrett nicht nur live im Opernhaus stattfindet, sondern später als „The Köln Concert“ auf Schallplatte verlegt wird — ein Stück, das von vielen heute als das populärste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts angesehen wird. „Köln 75“ basiert auf wahren Begebenheiten und wird anlässlich des 50. Jubiläums dieses kulturellen Meilensteins ins Filmcasino gebracht. Siehe auch "Dreimeterdreißig": Wiener Autorin Jaqueline Scheiber feiert Bestseller-Erfolg Auf Umwegen zum historischen Konzert

Der Film erzählt auf charmante und fesselnde Weise von den Hürden, die Vera Brandes überwinden musste, um diese einmalige Aufführung nach Köln zu bringen. Die Erstaufführung findet am Mittwoch, dem 2. Juli, um 18 Uhr im Filmcasino statt. Für dieses besondere Event haben sich die Veranstalter eine kreative Idee einfallen lassen. Direkt im Anschluss an den Film wird „The Köln Concert“ live dargeboten. Um 20:15 Uhr wird der Pianist Florian Birklbauer im Margaretner Amtshaus (Schönbrunner Straße 54) am Klavier spielen. Birklbauer gilt als einer der wenigen Musiker, die sich intensiv mit diesem Meisterwerk beschäftigt haben. Mit seinem Können zeigt er eindrucksvoll, warum dieses Stück mit solcher Ehrfurcht angesehen wird. Es ist nicht überraschend, dass Keith Jarretts Meisterwerk das meistverkaufte Klavieralbum aller Zeiten ist. Siehe auch Sanftes Sommerwetter mit Sonne und leichtem Wind Der Eintritt zum Film beträgt 10,50 Euro. Karten sind unter filmcasino.at erhältlich. Die Karten für das Konzert sind direkt im Anschluss an den Film im Festsaal der Bezirksvorstehung erhältlich. Reservierungen können per E-Mail an [email protected] erfolgen. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um freiwillige Spenden gebeten. Das könnte dich auch interessieren:

