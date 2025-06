Wiener Flughafen: Mehrere Flüge gestrichen nach Israels Angriff auf Iran

Am Freitagmorgen kam es zu einem massiven Luftangriff Israels auf den Iran, was eine rasche Eskalation der Spannungen beider Länder zur Folge hatte. Der Iran hat bereits von Vergeltungsmaßnahmen gesprochen, und die Lufträume beider Nationen wurden umgehend für den zivilen Flugverkehr gesperrt.

Artikel aktualisiert am 13. Juni, 8 Uhr

WIEM/TEL AVIV/TEHERAN. Die Situation im Nahen Osten hat einen kritischen Punkt erreicht. Berichten zufolge führte Israel am Freitagmorgen einen umfangreichen Luftangriff auf strategisch wichtige Ziele im Iran durch. Diese militärische Offensive wurde als „Großangriff“ bezeichnet. In Reaktion darauf kündigte der Iran Vergeltungsschläge an, was die allgemeine Besorgnis über einen möglichen militärischen Konflikt verstärkt.

Um die nationalen Sicherheitsinteressen zu wahren, wurde der Luftraum über beiden Ländern geschlossen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr. Fluggesellschaften, wie Austrian Airlines, haben bereits mehrere Verbindungen in die Region aufgrund des eskalierenden Konflikts gestrichen.

Am 22. Juni war ursprünglich geplant, die Flugverbindung zwischen Wien und Tel Aviv wieder aufzunehmen. Teheran wurde zuletzt sogar regelmäßig angeflogen. Jetzt jedoch, nach der Eskalation, sieht die Lage anders aus.

Flüge in den Iran gestoppt

Früh am Freitagmorgen konnte der AUA-Flug OS872 aus der iranischen Hauptstadt um 02:40 Uhr abheben und landete sicher um 5:41 Uhr in Wien. Weitere Flüge in die Region waren jedoch für den Tag geplant. Der Rückflug von Wien nach Teheran (Flugnummer OS 871) für 14:20 Uhr wird nicht stattfinden, bestätigt ein Sprecher der Airline. „Alle Flüge nach Teheran sind aufgrund der alarmierenden Situation bis auf Weiteres ausgesetzt“, so die Mitteilung.

Laut Informationen von „Flightradar24“ wurde der gesamte Flugverkehr über dem Iran eingestellt. Kurz vor 7 Uhr starteten einige Maschinen in Israel in Richtung Westen. Flugverbindungen in und aus Israel sind ebenfalls stark betroffen. Beispielsweise wurde ein geplanter Flug der israelischen El Al von Wien nach Tel Aviv (Flugnummer: LY 362) ebenfalls abgesagt. Die Fluggesellschaft hat erklärt, dass alle Flüge aus Sicherheitsgründen vorerst ausgesetzt sind, und Ticketstornierungen für Reisen bis zum 28. Juni kostenlos angeboten werden.

Für den geplanten Wizz Air Flug nach Tel Aviv um 14:40 Uhr (Flugnummer W4 2811) liegen bisher keine offiziellen Infos vor, jedoch ist ebenfalls damit zu rechnen, dass auch dieser Flug nicht stattfinden wird.

Zukunft der Flüge ungewiss

Die Unsicherheit über die zukünftigen Flugverbindungen in die Region bleibt bestehen. Ob die Austrian Airlines ihren Flug nach Tel Aviv am 22. Juni wie geplant wieder aufnehmen kann, bleibt fraglich. Ein Unternehmenssprecher versprach, dass zeitnah weitere Updates zu den Flügen in den Mittleren Osten veröffentlicht werden.

Weitere Themen:

Umleitungen & Öffi-Ausfälle in Wien wegen Regenbogenparade

Zehn leere Stühle beim Gedenkgottesdienst im Stephansdom

Wie Eltern in Wien ihre Kinder unterstützen können