Wiener Grüne: „Nicht ausreichend“ für ehemaligen Bildungsstadtrat Wiederkehr

Deutschförderung, Pädagogenmangel und Platzangebote für Kinder mit Behinderung: Anlässlich des Wechsels von Christoph Wiederkehr (Neos) als Bildungsminister in die Bundesebene, üben die Wiener Grünen scharfe Kritik am ehemaligen Bildungsstadtrat und legen ein Abschlusszeugnis vor.

WIEN. Am Mittwoch haben die Wiener Grünen mit Christoph Wiederkehr, dem ehemaligen Bildungsstadtrat, abgerechnet. Im Zuge seines Wechsels auf die Bundesebene als Bildungsminister präsentieren die Grünen ein äußerst kritisches Abschlusszeugnis mit einem Notendurchschnitt von 4,5. Diese Bewertung spiegelt wider, wie gravierend die mageren Entwicklungen im Bildungsbereich während seiner Amtszeit waren.

Judith Pühringer, die Vorsitzende der Wiener Grünen, bezeichnete die Situation im Bildungsbereich als katastrophal. „Für zehntausende Wiener Kinder sind die fünf Jahre unter Christoph Wiederkehr vor allem fünf verlorene Jahre,“ sagte sie mit Nachdruck. Diese Meinung wird von Forschungsergebnissen unterstützt, die belegen, dass während dieser Amtszeit viele Kinder nicht den erforderlichen Bildungsanspruch erfüllt haben.

Zeugnis im Detail

Das Zertifikat deckte sechs verschiedene Fächer ab, wobei jeweils drei mit den Noten „Genügend“ und „Nicht genügend“ bewertet wurden. Die größte Herausforderung, die die Grünen identifizierten, ist das „systemische Versagen“ in den Bereichen der Deutschförderung, dem eklatanten Pädagogenmangel und der Vernachlässigung von Kindern mit Behinderungen.

Ein zentraler Bestandteil der Kritiken ist der massive Personalmangel in den Bildungsinstitutionen. Laut den Grünen gibt es im Elementarbereich in Wien einen Mangel von rund 700 Erzieherinnen und Erziehern in öffentlichen Kindergärten. An den Schulen zeigt sich ein ebenso besorgniserregender Trend, wo mittlerweile 20% der Lehrkräfte Sonderverträge haben, da sie keine vollständige Ausbildung nachweisen können. Dennoch vergaben die Grünen eine „Genügend“ für die Einführung von Jobtickets und kostenlosen Tickets für Schulausflüge, die als positive Entwicklungen gewertet werden.

Inklusion & Deutschförderung

Ein weiterer negativer Aspekt betrifft die Deutschförderung. Von den 500 Versprochenen Sprachförderkräften sind derzeit lediglich 313 in Wien tätig, obwohl der Bedarf erheblich ist. Julia Malle, Bildungssprecherin der Grünen, betonte, dass die Hälfte der Schüler in Tafelklassen nicht ausreichend Deutsch spricht, um dem Unterricht zu folgen.

Zusätzlich wird das Angebotsdefizit an Plätzen für Kinder mit Behinderungen hervorgehoben. Bereits vor zwei Jahren war die Nachfrage nach diesen Plätzen um 50% höher als das Angebot. Im Februar dieses Jahres wurde berichtet, dass die Nachfrage auf erschreckende 80% gestiegen ist, was die Wiener Grünen als „skandalös“ einstufen.

„Nicht zu Empfehlen“

Insgesamt bewerten die Grünen die Bemühungen von Christoph Wiederkehr als interessiert, jedoch sind die „erheblichen Mängel“ nicht zu ignorieren. Judith Pühringer erklärt: „Eine Empfehlung für eine weitere Karriere als Bildungsminister kann daher nicht ausgesprochen werden.“

