Wiener Hilfe-Hotline: Rat auf Draht warnt nach hohem Beratungsaufkommen

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in Krisensituationen oder mit psychosozialen Belastungen kämpfen, nimmt dramatisch zu. Das zeigt die Bilanz der Wiener Beratungshotline Rat auf Draht für das erste Halbjahr 2025. Diese alarmierenden Zahlen erscheinen in einem besonders kritischen Kontext, der die Notwendigkeit von Spenden zur Unterstützung des Projekts unterstreicht.

Am 14. Juli, auch als Notruftag bezeichnet, wird auf die seit 38 Jahren bestehende Beratungsstelle Rat auf Draht aufmerksam gemacht. Unter der Telefonnummer 147 stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Jugendlichen zur Verfügung, um ihre psychosozialen Probleme zu besprechen.

Die Relevanz der Krisenhotline zeigt sich besonders im Jahr 2025, in dem die Zahlen belegen, dass psychische Belastungen, Einsamkeit und Zukunftsängste die Jugend stark unter Druck setzen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es einen signifikanten Anstieg der Beratungsanfragen. Laut der Leiterin des Beratungsteams, Birgit Satke, sind die Zuwächse in Kategorien bemerkenswert, in denen psychische Belastungen und Ängste besonders stark ausgeprägt sind. So stiegen die Hilfekontakte bei Angst- und Zwangsstörungen um 47,7 Prozent.

Darüber hinaus verzeichnete die Hotline einen Anstieg der Gespräche zu Themen wie Aggression (plus 32,5 Prozent) und Einsamkeit (plus 28,2 Prozent). Der Bereich Drogen und Medikamente zeigte ebenso eine Zunahme von 25,4 Prozent. Auch Cyber-Mobbing ist weiterhin ein ernstes Problem, wovon 20 Prozent mehr Jugendliche betroffen sind.

Steigende Beratungsbedarfe

Besonders bezeichnend ist, dass stets mehr Kinder und Jugendliche über ihre Zukunft sprechen möchten, was sich in einem Anstieg der Beratungen zur Lehrstellen- (plus 64,7 Prozent) und Wohnungssuche (plus 34,2 Prozent) manifestiert. Diese Themen erfordern nicht nur Zeit für das Gespräch, sondern auch Fachwissen, was die durchschnittliche Gesprächsdauer im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau um 47,8 Prozent erhöht hat.

Ein einsamer Ausreißer im Beratungsaufkommen zeigte sich in den Tagen nach dem Amoklauf in Graz. Zwischen 10. und 22. Juni stieg die Anzahl der Beratungen um über 15 Prozent, wobei viele Anrufer über ihre Ängste berichteten, insbesondere bezüglich der Möglichkeit ähnlicher Vorfälle an ihren Schulen.

Spendenaufruf am Notruftag

Die Beratungsstelle Rat auf Draht hat in den letzten Jahren ihr Angebot erweitert und bietet neben Telefonberatungen auch Chat-Support an. Jugendliche werden in Peer-Coaching-Programmen geschult, um ihren Altersgenossen zu helfen. Zudem wird die Hotline für vermisste Kinder (116 000) sowie die Schulpsychologie Hotline (0800/211 320) betrieben.

Um die Arbeit und die kontinuierliche Unterstützung aufrechterhalten zu können, ist die Organisation auf Spenden angewiesen. Tatsächlich wird Rat auf Draht zu über 50 Prozent durch Spenden finanziert, was die Durchführung von über 40.000 Beratungen im Jahr ermöglicht. Der Notruftag am 14. Juli dient dazu, die Bevölkerung zu mobilisieren und Spenden zu sammeln. Unter www.sos-kinderdorf.at/notruftag können, passend auch an diesem Tag, Spenden getätigt werden, die durch verschiedene Unternehmenspartner verdoppelt werden.

