Wiener Linien: Aufregung über erneuten Vorfall bei U2-Bahnsteigtüren

Die modernen Bahnsteigtüren der U2 sorgen weiterhin für Diskussionen unter den Fahrgästen. Zuletzt kam es erneut zu einem Teilausfall der Türen an der Station Rathausplatz. Laut den Wiener Linien sind das zwar keine technischen Defekte, sondern häufig auf das unzureichende Verständnis der Bedienung zurückzuführen. Trotzdem zeigt man sich besorgt und hat zusätzliche Durchsagen sowie informative Aufkleber zur Funktionsweise der automatischen Türen eingeführt.



WIEN. Ein zentraler Abschnitt der innerstädtischen U-Bahninfrastruktur war über Jahre hinweg wegen umfassender Renovierungsarbeiten nicht zugänglich. Die U2-Strecke vom Karlsplatz bis Rathausplatz wurde schließlich am 1. Dezember 2024 wieder eröffnet – nun in modernisiertem Design – wie auch in Berichten von MeinBezirk festgehalten wurde.

Die U2 fährt nun wieder zwischen Schottentor und Karlsplatz

Seit fast acht Monaten ist der U2-Abschnitt Karlsplatz bis Rathausplatz in Betrieb. Anfänglich erregte der Störungen im Zusammenhang mit den neuen Bahnsteigtüren – einem der offensichtlichsten Neuerungen – die Aufmerksamkeit der Fahrgäste. Diese Probleme scheinen jedoch weniger auf technische Schwierigkeiten, sondern vielmehr auf eine ungewohnte Bedienung zurückzuführen zu sein.

Erklärvideo zu den U2-Bahnsteigtüren

Um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern, initiierte der Wiener Linien eine Awareness-Kampagne in sozialen Medien. Der Inhalt dieser Kampagne ist eine Art „Betriebsanleitung“, die erklärt, wie die neuen Bahnsteigtüren funktionieren:

Seit der Einführung dieser Maßnahmen scheint die Zahl der Meldungen über Tür-Probleme zurückgegangen zu sein. Dennoch berichten einige Fahrgäste weiterhin von Schwierigkeiten. Eine Lesereporterin von MeinBezirk berichtete kürzlich: „Ich habe am Wochenende beim Filmfestival am Rathausplatz den U2 genutzt. Beim Betreten der Station wies mich eine Passantin darauf hin, dass die Züge auf Bahnsteig 2 nicht fuhren.“

Achten Sie auf Durchsagen und Aufkleber

Die Leserin machte sich trotzdem auf den Weg zum Bahnsteig, wo sie die roten Türöffner-Knöpfe vorfand. Laut den Wiener Linien zeigt Rot an, dass eine Tür nicht in Betrieb ist. „Wieder eine Verzögerung auf dem Heimweg“, beschwerte sie sich. Ein Sicherheitsmitarbeiter in der Nähe sagte ihr, dass es seit der Einführung der neuen Türen tatsächlich mehr Störungen gebe.

Auf eine Anfrage der Medien reagieren die Wiener Linien zu den aktuellen Störungen und erklären, die Probleme seien insbesondere auf manuelle Türöffnungen durch Fahrgäste zurückzuführen. „Das ist in der Regel nicht notwendig und kann den Betrieb verzögern“, so ein Sprecher. Um das Verständnis zu verbessern, gibt es weiterhin Durchsagen und Aufkleber an den Türen, die die Fahrgäste darauf hinweisen, dass sich die neuen Bahnsteigtüren automatisch öffnen. Insgesamt hat sich die Anzahl der Störungen seit Beginn der Kampagne deutlich verringert.

Ein Blick auf die täglichen Fahrgastzahlen verdeutlicht die häufigen Herausforderungen auf der U2-Linie. „Die modernen Türen auf der U2-Strecke öffnen und schließen täglich etwa 70.000 Mal, während wir rund 480 Fahrten pro Tag planen. Tag für Tag sind 20 Züge mit etwa 180.000 Fahrgästen auf der U2 unterwegs“, erklärt die Wiener Linien.

