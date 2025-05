Wiener Medienmanager Helmut Thoma mit 86 Jahren verstorben: Pionier von RTL

Der Wiener Medienmanager Helmut Thoma ist laut übereinstimmenden Berichten verstorben. Er verstarb am 3. Mai, dem Tag seines 86. Geburtstags, an Herzversagen. Thoma gilt als Pionier des deutschen Privatfernsehens und führte RTL zu einem der größten Medienunternehmen Europas.

WIEN. Helmut Thoma, der als eine der einflussreichsten Figuren des österreichischen und deutschen Fernsehens galt, hat am 3. Mai sein Leben beendet. Berichten zufolge litt er nach einer Herzkatheter-Operation unter Komplikationen, die schließlich zu seinem Tod führten. In seiner 14-jährigen Amtszeit als Geschäftsführer von RTL transformierte Thoma den Sender in eine führende Kraft in der Medienlandschaft.

Geschäftsführer bei RTL

1939 in Wien geboren, begann Thoma seine Karriere nicht in der Medienbranche, sondern arbeitete zunächst in einer Molkerei, nachdem er das Gymnasium abgebrochen hatte. Er entschloss sich, Rechtswissenschaften zu studieren und erlangte mit 23 Jahren seinen Doktortitel. Sein Eintritt in die Medienwelt erfolgte beim Österreichischen Rundfunk (ORF), wo er Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre die Rechtsabteilung leitete.

Sein Weg führte ihn anschließend zu Radio Luxemburg, wo RTL als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms entstand. 1984 wurde Thoma zum Geschäftsführer von RTL ernannt, und unter seiner Leitung erreichte der Sender jährliche Marktanteile von über 17 Prozent. Thoma machte RTL zu einem der erfolgreichsten privaten Sender Europas.

1998 Ende der Karriere bei RTL

Seine Entscheidungen, wie der Start der beliebten Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und der Spielshow „Tutti Frutti“, hinterließen einen prägenden Einfluss auf das deutsche Fernsehen. Zudem gelang ihm der Erwerb der Formel-1-Übertragungsrechte und die Einführung der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen im deutschsprachigen Raum. Im Jahr 1998 endete seine Ära bei RTL, als er unerwartet seinen Posten an den Österreicher Gerhard Zeiler abgeben musste.

In einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ äußerte er sich über seinen Rücktritt und sprach von einer unerwarteten Undankbarkeit: „Es gibt niemanden in Europa, der wie ich einen Fernsehsender von null aufgebaut und zur Marktführerschaft geführt hat.“

Mehrfach ausgezeichnet

Nach seinem Rücktritt bei RTL arbeitete Thoma mehrere Jahre als Medienbeauftragter des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Er engagierte sich auch in verschiedenen Aufsichtsräten und gründete seine eigene Firma. Für seine Leistungen im Medienbereich erhielt er viele Auszeichnungen, darunter den Titel „Medienmann des Jahres“ im Jahr 1989 und den Deutschen Medienpreis. In Wien wurde ihm das Goldene Ehrenzeichen der Stadt verliehen.

Das könnte auch interessant sein:

Kommt „The White Lotus“ wirklich nach Wien?

MedUni Wien prüft Vorwürfe gegen AKH-Ärztin

Mehrere Polizisten bei Schlägerei-Einsatz verletzt