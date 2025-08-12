Wiener Musikseminar: Professoren präsentierten ein Konzert für ihre Studierenden

Wien – Am 11. August 2025 fand im Rahmen des Wiener Musikseminars ein herausragendes Konzert statt, das von den Professoren der Meisterkurse gestaltet wurde. Die Veranstaltung, die in der renommierten Universität für Musik und darstellende Kunst stattfand, bot den Studierenden nicht nur eine Plattform zum Lernen, sondern auch eine beeindruckende Demonstration der musikalischen Fähigkeiten der Dozenten. Die Nachfrage nach Sitzplätzen war so groß, dass viele Besucher im Stehen am Gang zuschauen mussten, was die hohe Begeisterung und das Interesse an diesem Event unterstrich.

Die Konzertaufführung war eine außergewöhnliche Leistungsschau, in der die Professoren schwerpunktmäßig anspruchsvolle klassische Werke präsentierten. Diese Darbietung verdeutlichte nicht nur das hohe Niveau der musikalischen Ausbildung, sondern auch die internationale Ausrichtung des Wiener Musikseminars. Es unterrichten Professoren aus einer Vielzahl von Ländern, darunter Frankreich, die USA, Rumänien, Japan, Korea, China, Italien und Österreich. Hier einige hervorstechende Persönlichkeiten:

Peter Schuhmayer : Ein angesehener Geiger und Gründungsmitglied des Artis-Quartetts, hat Schuhmayer über 40 CDs veröffentlicht und ist für sein umfangreiches Repertoire bekannt.

Jeffie Leung : Diese talentierte Sopranistin aus Hongkong war die erste chinesische Musikprofessorin, die am Wiener Musikseminar unterrichtete und erfreut sich internationaler Anerkennung.

Anné-Marie Condacse : Professorin an der Oklahoma State University, die in Rumänien geboren wurde und mit führenden Orchestern wie der George Enescu Romanian National Philharmonic aufgetreten ist.

Lucio Kyuhee Cho : Als koreanischer Bariton ist Cho nicht nur Professor an der Seoul National University, sondern gibt auch Kurse in Wien und tritt international auf.

Claudia Sallagar : Sie unterrichtet Cello an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und hat in den letzten 30 Jahren weltweit als Solistin, Kammermusikerin und Orchestermusikerin konzertiert.

Thomas Kreuzberger : Als Professor in Wien und Leiter einer Konzertfachklasse hat er auch internationale Meisterkurse gegeben und ist Jurymitglied bei renommierten Wettbewerben.

Jenny Soonjin Kim : Professorin in den USA, bekannt für ihre aktive Konzerttätigkeit und ihre Jury-Mitgliedschaften bei internationalen Wettbewerben.

Milan Franěk : Präsident der European Piano Teachers Association (EPTA) und Dozent an verschiedenen renommierten Institutionen in Europa und Asien.

Giuseppe Mariotti : Ein geschätzter Pianist und Professor in Japan, der regelmäßig national und international auftritt.

Helene Berger : Eine Französin, die als Klavierpädagogin tätig ist und Festivals sowie Meisterkurse weltweit leitet. Ihre neuesten Kompositionen erscheinen demnächst auf CD.

Raymond Young: Ein gefeierter Pianist und Professor, der durch seine Kunst bemerkenswerte internationale Anerkennung findet.

Für die Studierenden des Wiener Musikseminars war dieses Konzert nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch eine inspirierende Gelegenheit, Vorbilder in der Musik zu erleben und persönliche Ziele für ihre eigene Karriere zu setzen. Solche Veranstaltungen fördern den Austausch zwischen den Lehrenden und Lernenden und stärken das gemeinschaftliche künstlerische Schaffen in der internationalen Musikszene.