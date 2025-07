Wiener Öffis: VOR warnt vor U6-Überlastung nach Stopp des Verbindungsbahn-Ausbaus

Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass der heiß ersehnte Ausbau der Verbindungsbahn in Wien, welcher den Takt der Züge verdichten und neue Stationen hinzufügen sollte, vorläufig gestoppt ist. Dieser Schritt hat auch den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) auf den Plan gerufen, der vor den spürbaren Auswirkungen auf Pendlerinnen und Pendler warnt und die U6 als Alternativroute bereits als am Limit befindlich ansieht.



WIEN. Der geplante Ausbau der Verbindungsbahn zwischen Hütteldorf und Meidling hat in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die Bahnlinie S80 sollte ursprünglich ab September des laufenden Jahres ausgebaut werden. Doch am Freitag, dem 11. Juli, kam es anders: Die Pläne wurden bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Der Grund für die Verzögerung ist eine ausstehende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG), die eine zentrale Voraussetzung für den Projektfortschritt blockiert.

„Entgegen der juristischen Einschätzung und der Erwartungen aufgrund des Verlaufs der letzten Verhandlungstage Anfang Juni hat das Bundesverwaltungsgericht nicht rechtzeitig die entscheidende Entscheidung getroffen, um die aufschiebende Wirkung der Beschwerden für den Baulos Mitte aufzuheben“, so ein offizielles Schreiben der ÖBB. Infolgedessen hat die ÖBB-Infrastruktur AG sämtliche Bauvorbereitungen eingestellt.

Der Unmut über diese Entscheidung ist groß. Sowohl die Stadt Wien, die Wirtschaftskammer, als auch die ÖBB selbst äußerten ihre Kritik an den neuen Gegebenheiten. Am Freitagabend meldete sich auch der VOR zu Wort und betonte das übergeordnete Interesse an einer funktionierenden öffentlichen Verkehrsinfrastruktur: „Ohne diesen wesentlichen Verbindungspunkt von der Weststrecke zur Südbahn und der S-Bahn-Stammstrecke bleibt als einzige Verkehrsachse die U6, die ohnehin bereits ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat,“ warnte der VOR.

„Öffi-Südosttangente“ als „Nebenfahrbahn“

Karin Zipperer, Sprecherin der Geschäftsführung des VOR, kritisierte scharf: „Die S80 ist die Südosttangente des öffentlichen Verkehrs. Die nicht zu vollendende Überführung ist vergleichbar damit, als würde die A23 im Prater in eine einspurige Nebenstraße übergehen.“ Sie bedauert zudem, dass die ursprünglich geplante Hochlage zwischen Beckgasse und dem Wiental nicht realisiert wird, da sie eine signifikante Barrierewirkung aufgezeigt hätte, bei der die bestehende Strecke von Zäunen und Schranken gesäumt wird.

„Neben der erforderlichen Kapazitätserweiterung für den so dringend benötigten 15-Minuten-Takt waren unter anderem in Hietzing neue Haltestellen vorgesehen, die laut Prognosen der ÖBB täglich etwa 20.000 zusätzlichen Fahrgästen zur Verfügung gestanden hätten,“ heißt es in einer offiziellen Mitteilung der ÖBB. Kritiker bezeichnen die Verschiebung des Projekts als „30 Jahre Stillstand“, was notwendige Verbesserungen für Hunderttausende tägliche Nutzer des öffentlichen Verkehrs bedroht.

