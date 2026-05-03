Wiener Parkbetreuung und Fair-Play-Teams starten: Neue Saison voller Spiel, Spaß und gegenseitigem Respekt

Parkbetreuung und Fair-Play-Teams in Wien starten in die neue Saison

Mit Beginn des Monats Mai bietet die Parkbetreuung in Wien wieder Programm für Kinder und Jugendliche an. Gleichzeitig sind die Fair-Play-Teams der Stadt ab Mai wieder verstärkt im öffentlichen Raum unterwegs.

Die Wiener Parkbetreuung richtet sich an alle Kinder ab sechs Jahren. Die Teilnahme an den Angeboten ist kostenlos.

Angebote der Parkbetreuung

Die Parkbetreuung bietet nachmittags unterschiedlichste Angebote in 160 Parks in Wien an. Zusätzlich gibt es Programme in Schul-, Jugendsport- und Wohnhausanlagen.

Für die Parkbetreuung sind 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Im vergangenen Jahr haben rund 15.000 Kinder an den Angeboten teilgenommen.

Einsatz der Fair-Play-Teams

Rund 60 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fair Play-Beratung sind ganzjährig in den Nachmittags- und Abendstunden im öffentlichen Raum unterwegs. Sie sind jeweils zu zweit unterwegs und durch gebrandete T-Shirts, Rucksäcke oder Jacken sichtbar.

Die Fair Play-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter beobachten, ob es Konflikte gibt, beraten bei Problemen und fördern ein respektvolles Miteinander sowie gegenseitiges Verständnis. Im vergangenen Jahr wurden laut Stadt 93.000 Beratungen von den Fair-Play-Teams durchgeführt. Die kontaktstärksten Monate sind dabei Juni und September.