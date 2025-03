Wiener Party-Alarm in Deutschland: Bibiza begeistert die Kölner Live Music Hall

„Wien, Wien, es ist so schön mit dir – zu schön, um wahr zu sein“: Diese Textzeilen, die oft einem nostalgischen Lebensgefühl entstammen, hallen im Februar 2025 nicht in den Gassen von Wien, sondern in Ehrenfeld, einem hippen Bezirk in Köln, Deutschland. Die Live Music Hall ist der Veranstaltungsort des Abends, an dem der charismatische Franz Bibiza auftritt, der seit seinen Anfängen in der Wiener Rap-, Hip-Hop- und Indie-Pop-Szene 2022 die deutschen Bühnen erobert. Mit einem „Sold Out“ kann die Show in Köln stolz auf österreichische Verhältnisse verweisen – ein Beweis für den Aufstieg des Künstlers, der sich fernab der politischen Turbulenzen in Österreich, die sich derzeit zumindest etwas beruhigt haben, bewegt.

Im Vorprogramm erklingen Kultklassiker aus der Austro-Pop-Szene. Hits von Falco, dessen Einfluss auf Bibiza nicht zu leugnen ist, sowie Rainhard Fendrichs „Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen“ und „Kokain“ von Boris Bukowski, der erst kürzlich mit den Wiener Heroes von Wanda auf der Bühne stand, bereiten das Publikum vor. Als Support-Act tritt der Linzer FM4-Favorit Mavi Phoenix auf, der mit seinem Coming-Out-Hintergrund perfekt in die queere, tolerante Kölner Szene passt und frische Tracks aus seinem kommenden Album präsentiert.

Die über 90-minütige Show von Franz Bibiza vereint Rausch, Exzess, Dekadenz und einen Hauch von Melancholie. Gemeinsam mit seiner Band, den „Hawara“, bestehend aus Enzo Gaier (Gitarre), Markus Windisch (Bass), Xaver Nahler (Keyboard) und Moritz Meixner (Drums), liefert er einen spektakulären Auftritt ab. Auf der Bühne steht zudem eine stilvolle Bar, die Symbol für Bibizas feierliche Hymnen wie „Stadtpark Insomnia“ und „Blau“ ist. Mit seinem roten, kurzärmeligen Hemd animiert Bibiza die Menge zum Mitsingen und Tanzen. Er wird von den Kölner Fans motiviert, die sich schon ab der ersten Minute in einem Tanzrausch befinden.

Die Setlist umfasst Hits aus seinen Alben „Wiener Schickeria“ (2023) und „Bis einer weint“ (2024) wie „Aufnimmawiederschaun“ und „Wunschkonzert“. Besonders bemerkenswert ist der Song „Tanzen“, in dem Bibiza die „Geier und notgeilen Schimpansen“ in Clubs anprangert und für ein respektvolles Miteinander plädiert – ein starkes feministisches Statement. Zudem kritisiert er in „Luxusparese“ die europäische Menschenrechtspolitik und thematisiert die ironische Distanz, die der Kontinent zu seinen eigenen ökonomischen Herausforderungen hat.

Mit einem Blick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen gibt Bibiza einen eindringlichen Kommentar ab: „Hier steht, dass viel zu viele Arschlöcher Rechtsextreme wählen. Das kann ich nicht verstehn. Ich hoffe, ihr auch nicht?“ und er erhält tosenden Applaus von seinen Fans. Nach einem energiegeladenen Abschnitt mit dem Song „Donau“ wandelt sich die Stimmung und wird melancholisch, besonders bei den Songs „hinfalln“ und „angefahrn“. Schließlich wahrt der Künstler ein gewisses Maß an Geheimnis um seine lyrischen Emotionen.

Die Zugabe mit „Opernring Blues“ und „Femme Fatale“ sorgen für Gänsehaut und enden mit „Gute Nacht“ – begleitet von den tiefgründigen Zeilen: „Wir sind unsterblich. Bis einer weint“. Um die nächtliche Stimmung mitzunehmen, spielt die Band den balkanbeat-inspirierten „Letzte Tanz“ als Abschluss des Abends. Das Publikum ist in Feierlaune und kann es kaum erwarten, bis zum nächsten Konzert von Bibiza in Köln.

