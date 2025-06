Wiener Polizei: 14-Jähriger möglicherweise für bis zu 50 Pkw-Einbrüche verantwortlich

Ein 14-jähriger Bursche in Wien steht im Verdacht, für etwa 50 Fahrzeugeinbrüche verantwortlich zu sein. Die Polizei vermutet zudem, dass ihm mindestens zwei Unbekannte zur Seite standen. Der Jugendliche wurde nach einer Spritztour mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto angehalten.

WIEN/MEIDLING. Am Dienstagmorgen, dem 24. April, wurde der Jugendliche in Meidling mit einem stark beschädigten Pkw entdeckt, den er unsicher in der Wittmayergasse steuerte und anschließend auf einem Gehweg abstellte. Zeugen wählten daraufhin den Notruf und informierten die Polizei über die gefährliche Fahrweise des Burschen.

Nach dem Eintreffen der Polizei sprang der 14-Jährige aus dem Fahrzeug und wurde sofort kontrolliert. Seine Reaktion und das beschädigte Fahrzeug weckten das Misstrauen der Beamten.

Mit über 2.000 Euro unterwegs

Wie die Behörden in einer Pressemitteilung berichteten, gab der Jugendliche bei seiner ersten Befragung zu, das Auto gestohlen zu haben. Er hatte die Seitenscheibe eingeschlagen und dann mit einem im Handschuhfach gefundenen Schlüssel das Fahrzeug gestartet. Dies war jedoch nicht sein einziger krimineller Akt; es wird vermutet, dass er auch bei mehreren anderen Fahrzeugen auf die gleiche Weise nach Schlüsseln gesucht hatte.

Bei der Durchsuchung des Jugendlichen entdeckten die Ermittler Bargeld in Höhe von 2.298,67 Euro, zwei Messer, einen Pfefferspray, verschiedene Tabakwaren sowie einen beschädigten Garagenöffner. „Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt“, erklärte die Polizei.

Bis zu 50 Pkw-Einbrüche

Zur gleichen Zeit gab es in Meidling Berichte über mehrere Fahrzeuge, deren Seitenscheiben eingeschlagen wurden, was die mutmaßlichen Taten des 14-Jährigen stützt. Mindestens sieben Fahrzeuge wurden am Dienstagmorgen beschädigt, wie MeinBezirk berichtete.

Ein Polizei-Sprecher bestätigte, dass der Bursche verdächtigt wird, auch für diese Vorfälle mitverantwortlich zu sein. Die aktuellen Ermittlungen deuten darauf hin, dass mindestens zwei weitere Komplizen an den Taten beteiligt sind. Der 14-Jährige gab jedoch keine Informationen über diese Personen preis. Die Gruppe soll insgesamt für rund 40 bis 50 Pkw-Einbrüche in Wien verantwortlich sein.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, während der Jugendliche vorerst auf freiem Fuß angezeigt wurde. Dies wirft Fragen zur Verantwortung von Minderjährigen in Bezug auf Straftaten auf, und das Wiener Jugendamt könnte in den kommenden Wochen ebenfalls in die Ermittlungen einbezogen werden.

