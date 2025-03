Wiener Polizeibeamte ausgezeichnet: So lauten die Gewinner des diesjährigen 133er Awards.

„Polizei-Oscar“: Wiener Polizistinnen und Polizisten wurden bei der 17. Ausgabe des 133er Awards für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Ein besonderer Gewinner ist Diensthund Max. WIEN. Am Donnerstag, dem 13. März 2025, fand im Wiener Rathaus die festliche Gala zur Verleihung der diesjährigen 133er Awards statt. In dieser 17. Ausgabe des Events wurden die herausragenden Leistungen außergewöhnlicher Polizistinnen und Polizisten gewürdigt, die sich in verschiedenen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit, Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheit hervorgetan haben. Die 133er Awards werden jährlich von der Stadt Wien in Kooperation mit der Wiener Polizei verliehen. Ziel dieser Auszeichnung ist es, die Leistungen der Polizeikräfte zu würdigen, die tagtäglich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger eintreten. In diesem Jahr wurden die Preisträger in insgesamt sechs Kategorien sowie zwei Sonderpreise geehrt. Siehe auch Schließung in der Josefstadt: Sind echte Bankfilialen noch notwendig? Eine besondere Auszeichnung für Diensthunde

Die Ehrungen wurden unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl vorgenommen. Sie betonten die wertvolle Arbeit der Polizeibeamten und der Polizeihunde, die im Dienste der Gemeinschaft tätig sind. Besonders erfreulich war die Auszeichnung eines vierbeinigen Helden: Polizeidiensthund Max erhielt den Sonderpreis „Held auf vier Pfoten“. Diese Anerkennung unterstreicht die wichtige Rolle, die Diensthunde in der Polizeiarbeit spielen, insbesondere in Einsätzen zur Personensuche und Drogenaufspürung. Newcomer/in des Jahres: Inspektor Florian Nezwal, Stadtpolizeikommando Favoriten

Besondere kriminalpolizeiliche Leistung: Chefinspektor Daniel Paal, Landeskriminalamt Ermittlungsdienst

Besondere Verdienste in der Prävention, für Menschenrechte und den Opferschutz: Gruppeninspektorin Ursula Kubis-Stauber, Stadtpolizeikommando Floridsdorf

Besondere Verdienste in der Verkehrssicherheit: Bezirksinspektor Walter Braunsteiner, Landesverkehrsabteilung

Polizeiliches Lebenswerk: Chefinspektor Walter Stummer, Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung

Sonderpreis „Held auf vier Pfoten“: Kontrollinspektorin Nadine Friedl mit Polizeidiensthund „Max“, Polizeidiensthundeeinheit

Sonderpreis „Kinder und Sicherheit": Kontrollinspektor Christoph Rakowitz, Stadtpolizeikommando Favoriten

Die höchste Auszeichnung als „Polizist des Jahres" wurde an Kontrollinspektor Michael Landsmann vom Stadtpolizeikommando Floridsdorf verliehen, die aus einem Online-Voting einer großen Tageszeitung hervorging.

